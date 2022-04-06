Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Скоро, Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону: Потап обратился к Медведеву

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 14:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После бредовых заявлений пособника Путина украинский рэпер записал острое обращение
Рэпер остро ответил российскому политику
Рэпер остро ответил российскому политику / Фото: instagram.com/realpotap, открытые источники

Уже больше 40 дней в Украине идет война, которую развязала Россия. История доказывает, что каждый виновный в столь жестоких преступлениях, которые сейчас рашисты творят на наших землях, понесут наказание. И это произойдет уже очень скоро. К ответу призывает Дмитрия Медведева, марионетку Путина, украинский продюсер и музыкант Потап.

На своей странице в Instagram Алексей Потапенко опубликовал пост в ответ на бредовое заявление Медведева. Он предрек российскому политику, участнику кровавого российского режима, его скорую участь.

Реклама
Рэпер Потап

Дима, в далекие времена мы были с тобой знакомы лично, мне нравилось, как ты танцуешь смешной танец, твоя маленькая роль в великом правлении карлика тебя всегда устраивала, но то, во что ты превратился вместе с сумасшедшим режимом, Дима, поражает своей шизофренической масштабностью… из украинцев изъять украинское – это как из человека достать человеческое….то, что вы управляете страной дураков, очевидно настолько, что уже не способно ни удивить, ни напугать…. Ваша беспомощность в менеджменте своей собственной страны, основанная на невозможности контроля ЭГО, перед лицом смерти, вызывает …ничего уже это не вызывает… Скоро, Дима, скоро тебе на концерт к Кобзону, Жирик греет тебе место…вот так будет, а не Лиссабон и т.д., тривиально… Вас всех затопчут, причем свои же, а мы добавим… мы станцуем твой знаменитый танец в двух метрах над тобой, Дима…. СЛАВА УКРАЇНІ! #standwithukraine

Украинцы с нетерпением ждут этот момент.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

Также сегодня говорят о том, что умер Владимир Жириновский.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять