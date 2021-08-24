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Скоро свадьба? Бен Аффлек выбирает помолвочное кольцо для Дженнифер Лопес (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
24 августа, 14:44
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Похоже, голливудские знаменитости готовятся узаконить свои отношения. Интересно, согласится ли Дженнифер Лопес во второй раз стать супругой Бена Аффлека
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогут часто видеться осенью
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогут часто видеться осенью / Фото: Getty Images

Папарацци запечатлели, как Бен Аффлек, который ранее вернулся к экс-возлюбленной, выбирал кольцо в бутике Tiffany & Co. в Лос-Анджелесе. Актер присматривал ювелирное изделие вместе со своей мамой Крис и сыном.

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Актер достаточно долго рассматривал секции с помолвочными кольцами и советовался с продавцами-консультантами. При этом Бен не забывал желать пометки и записи на листе бумаги.

В бутике Tiffany & Co. Аффлека сфотографировали еще 20 августа. Но фото опубликовали только сегодня. По одной из версий, маркетологи люксового бренда решили таким образом привлечь к себе внимание.

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Поклонники же Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с нетерпением ждут счастливого финала истории отношений и надеются на скорейшую свадьбу звезд.

Напомним, в 2002 году актер сделал предложение Джей Ло, подарив певице кольцо с розовым 6-каратным бриллиантом Harry Winston стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов. К сожалению фанатов, пара распалась в 2004 году.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время отпуска
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время отпуска / Фото: instagram.com/jlo

Голливудские знаменитости решили возобновить отношения после 17 лет разлуки.

Смотрите в ролике, как Джей Ло праздновала помолвку с Алексом Родригесом:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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