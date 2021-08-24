Скоро свадьба? Бен Аффлек выбирает помолвочное кольцо для Дженнифер Лопес (фото)

Похоже, голливудские знаменитости готовятся узаконить свои отношения. Интересно, согласится ли Дженнифер Лопес во второй раз стать супругой Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не смогут часто видеться осенью / Фото: Getty Images

Папарацци запечатлели, как Бен Аффлек, который ранее вернулся к экс-возлюбленной, выбирал кольцо в бутике Tiffany & Co. в Лос-Анджелесе. Актер присматривал ювелирное изделие вместе со своей мамой Крис и сыном.

Реклама

Актер достаточно долго рассматривал секции с помолвочными кольцами и советовался с продавцами-консультантами. При этом Бен не забывал желать пометки и записи на листе бумаги.

В бутике Tiffany & Co. Аффлека сфотографировали еще 20 августа. Но фото опубликовали только сегодня. По одной из версий, маркетологи люксового бренда решили таким образом привлечь к себе внимание.

Реклама

Поклонники же Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с нетерпением ждут счастливого финала истории отношений и надеются на скорейшую свадьбу звезд.

Напомним, в 2002 году актер сделал предложение Джей Ло, подарив певице кольцо с розовым 6-каратным бриллиантом Harry Winston стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов. К сожалению фанатов, пара распалась в 2004 году.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время отпуска / Фото: instagram.com/jlo

Голливудские знаменитости решили возобновить отношения после 17 лет разлуки.

Смотрите в ролике, как Джей Ло праздновала помолвку с Алексом Родригесом:

Реклама

Ранее мы рассказывали:

Джей Ло и Бена Аффлека заметили на свидании в одинаковых нарядах (фото)

Дженнифер Лопес готова съехаться с Беном Аффлеком: Никогда не чувствовала себя лучше

Целующиеся Дженнифер Лопес и Бен Аффлек попали в объектив папарацци (фото)