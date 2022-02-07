Скука или постоянство? Известно, какое блюдо Виктория Бекхэм ест каждый день вот уже 25 лет

Муж Виктории Бекхэм рассказал, что она – очень постоянна в своих предпочтениях. И вот уже больше 20 лет она каждый день ест одно и то же блюдо

Дэвид Бекхэм раскрыл интересный факт о жене / Фото: instagram.com/davidbeckham

В новом эпизоде шоу iHeart — River Cafe Table 4 бывший футболист Дэвид Бекхэм раскрыл интересный факт о своей знаменитой супруге. Оказывается, Виктория не изменяет себе в предпочтениях в еде.

Дэвид и Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/davidbeckham

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Я очень эмоционально отношусь к еде и вину. Когда я ем что-то вкусное, то хочу, чтобы все это попробовали, — признался бывший футболист и суперзвезда шеф-повару Рути Роджерсу. — К сожалению, я женат на женщине, которая ест одно и то же в течение последних 25 лет. С тех пор как я познакомился с Викторией, она ест только рыбу на гриле и овощи, приготовленные на пару. Она очень редко отклоняется от этого правила.

По словам Дэвида, все же был один вечер, когда его супруга отклонилась от привычного меню. Правда, тогда она была беременна Харпер Севен.

Единственный раз, когда она попробовала что-то у меня на тарелке, было во время ее беременности Харпер. И это один из моих любимых вечеров в нашем браке! Я не могу вспомнить, что конкретно это было, но я знаю точно, что с тех пор к этому блюду она больше не прикасалась.

Судя по комментариям в Сети, не все разделяют такое постоянство в жизни Виктории и даже называют ее скучной. Но, как говорится, это дело вкуса. Очевидно, в таком режиме питания и кроется секрет изумительной фигуры экс-"перчинки".

Отметим, Дэвид также нашел себе отдушину и часто готовит по рецептам мировых шеф-поваров, с которыми знаком лично. В его Инстаграм вы найдете такие видео.

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