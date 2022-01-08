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Слишком много оливье? Леонардо Ди Каприо шокировал своей формой после праздников

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 января, 12:54
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Как только голливудский красавчик вышел в свет – он сразу же стал в эпицентре обсуждений, и не только из-за лишних килограммов
Леонардо Ди Каприо набрал лишние килограммы после новогодних праздников.
Леонардо Ди Каприо набрал лишние килограммы после новогодних праздников. / Фото: Getty Images, kino_diary

В период зимних праздников Леонардо Ди Каприо, сыгравший главную роль в фильме "Не смотрите вверх", решил поехать отдыхать со своей девушкой, моделью из Аргентины Камилой Морроне на остров Сен-Бартелеми.

Однако убежать от папарацци звездной парочке не удалось – их "поймали" во время романтических игр в море

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Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне встречается уже около пяти лет.
Леонардо Ди Каприо с Камилой Морроне встречается уже около пяти лет. / Фото: kino_diary

Также отдельно удалось сфотографировать и Лео в полный рост. Наверное, фаны ожидали увидеть мускулистого накаченного красавца, но что-то пошло не так. Похоже, что новогодние блюда очень смаковали актеру и у него неожиданно появились складки и кругленький живот.

Леонардо Ди Каприо отдыхает на острове.
Леонардо Ди Каприо отдыхает на острове. / Фото: kino_diary

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В Instagram пользователи не смогли пройти мимо и подчеркнули, что Ди Каприо сильно поправился. Некоторые же подозревают, что артист намеренно набрал вес для нового фильма:

  • Лео такой милый пухляш.
  • Жиру – бой, Лео.
  • Может, набрал вес для фильма?
  • Морской тюлень.
  • Тот, кто никогда не парился за фигуру.
Скриншот instagram/kino_diary

Но на этом критика звезды "Титаника" не закончилась. Лео упрекают, что он крутит романы со слишком молодыми девушками! Отметим, что в США большая разница в возрасте у пары – это неприлично, и американцы всегда пытаются строить отношения со сверстниками. Поэтому такие романтические выходки Ди Каприо не нравятся обществу.

Леонардо Ди Каприо с Камиллой Морроне.
Леонардо Ди Каприо с Камиллой Морроне. / Фото: kino_diary

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К слову, 47-летний Лео уже около пяти лет встречается с 24-летней Камилой. Их разница в возрасте – 23 года! Фаны не только шокированы разницей в возрасте, но и довольно продолжительными отношениями актера, ведь его предыдущие интрижки всегда длились недолго.

Впрочем, несмотря на то, что Лео и Камила уже долго встречаются, официального выхода на красной дорожке у пары так и не было.

Что известно о любимой Ди Каприо

Камилла Моронне – успешная модель и блогерша. Также она начинает строить карьеру в киномире. Среди ее звездных друзей есть Кайли и Кендал Дженнер, Белла Хадид – вместе они путешествуют по миру и посещают светские мероприятия.

Отметим, что в прошлом году Леонарду Ди Каприо исполнилось 47 лет. Мы собрали топ-мемов об актере.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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