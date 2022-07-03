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Слухи подтвердились! Максим Галкин с Аллой Пугачевой переехали в Европу (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 12:27
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Одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса уехала из Израиля. Юморист опубликовал видео с локации, которая хорошо известна поклонникам звездных супругов
Максим Галкин и Алла Пугачева больше не в Израиле
Максим Галкин и Алла Пугачева больше не в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми уехали в Израиль. Звездная семейка арендовала дом в популярном городе Кесария. Муж Примадонны в июне гастролировал израильскими городами, где высмеивал жалких путинских прислужников. Также он отметил в этой стране свое 46-летие.

Однако на днях появилась информация, что Примадонна с детьми уехали из Израиля ! Папарацци подловили Аллу Борисовну с Гарри и Лизой на прогулке по пляжу любимой латвийской Юрмалы. А вот Галкина рядом с семьей не было. Поговаривали, что певица приехала без него.

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Однако вскоре и сам Максим Галкин подтвердил переезд. Он выложил в Instagram видео, на котором ходит по побережью Балтийского моря вместе с женой и, вероятно, друзьями.

На ролике юморист показал прекрасный юрмальский закат, а в конце засветил в кадре издалека Примадонну в компании неизвестных мужчины и женщины.

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Кстати, в Латвии живет подруга супругов Лайма Вайкуле. Однако, была ли у них уже встреча – пока не известно.

Зачем Галкин и Пугачева приехали в Юрмалу?

Парочка не комментирует свой неожиданный визит в Латвию. Однако, в Сети уже начали появляться некоторые предположения.

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Самая вероятная версия – муж Примадонны занимается подготовкой к концертам. У Галкина запланирован тур по Балтике в начале августа. В частности, и в Юрмале.

Также росМИ пишут, якобы певица и шоумен решили обосноваться в Латвии. Предполагают, что звездная семья приобрела недвижимость в той стране. Пугачева и Галкин купили апартаменты в элитном жилом комплексе, расположенном в самом центре Юрмалы. Стоимость жилья оценивается в 400 тыс. евро.

Другие считают, что супруги просто решили отдохнуть в кругу друзей и в своем любимом месте.

К слову, 28 июля у Галкина запланировано выступление в Анталии, Турция. Возможно, супруги будут к тому времени находиться в Латвии.

Скриншот Instastories

Напомним, Алла Пугачева говорила, что ближе к осени планирует вернуться на родину. Но кто знает, насколько это правда.

Кстати, раньше Примадонна поставила на место рашистов , которые напали на Галкина из-за его антивоенной позиции.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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