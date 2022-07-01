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Смена локации: Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми покинули Израиль – росСМИ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 июля, 18:37
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Звездная семейка вместе со своими младшими наследниками уехали из города Кейсария. Куда отправилась Примадонна с близкими – читайте в материале
Пугачева и Галкин уехали из Израиля
Пугачева и Галкин уехали из Израиля / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Похоже, что времяпрепровождение Аллы Пугачевой и ее семьи в Израиле подошло к концу. Хотя, поговаривали, что Примадонна планирует остаться там навсегда и даже прикупила там место на кладбище.

Однако в российских СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин вместе с детьми, Гарри и Лизой, уехали из страны.

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По слухам, Примадонна отправилась в любимую в Латвию. Певицу заметили на пляже в Юрмале. Но Галкина рядом с ней не наблюдалось.

Не исключено, что супруг Примадонны занят подготовкой к концертам. У Галкина запланирован тур по Прибалтике в начале августа.

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Как сообщают источники, в Латвии у звездной пары имеется недвижимость. Пугачева и Галкин приобрели апартаменты в элитном жилом комплексе. Стоимость владений семейства оценивают в 400 тысяч евро.

Правда, говорят, что визит в Латвию только гостевой. Примадонна и юморист хотят встретиться с друзьями.

Напомним, что ранее Алла Пугачева заявляла, что планирует вернуться в Россию в начале осени, ведь детям нужно идти в школу. Но есть вероятность, что планы у звездной пары изменяться. На родине на Галкина и Пугачеву уже точат зуб за их антивоенную позицию.

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Ранее пропагандист Антон Красовский заверил, что он он знает шокирующие подробности из биографии исполнительницы.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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