Все самое интересное о детях Илона Маска: смена пола, необычные привычки и странные имена

Свою изобретательность и креатив миллионер показывает не только в космических проектах, но и в воспитании детей. В день рождения бизнесмена сайт "Сегодня" расскажет о его наследниках

Илону Маску сегодня 51 / Фото: Pinterest

51-летний Илон Маск не из тех знаменитостей, кто охотно рассказывает подробности своей личной жизни. Недавно впервые за долгое время изобретатель прокомментировал суд своей экс-девушки Эмбер Херд с Джонни Деппом.

Однако похвастаться Маску все же есть чем. Он – многодетный папа. Семеро детей Илона от разных жен носят очень непривычные имена.

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Невада

Первенец миллионера и писательницы Джастин Уилсон по имени Невада родился в 2002 году. Тогда Илон только основал свою компанию SpaceX.

Имя первого сына бизнесмена редко упоминается в СМИ, ведь через 10 недель после рождения Невада скончался. Причиной стал синдром внезапной детской смерти.

Гриффин и Ксавьер

Чтобы трагедия не произошла вновь Маск и его первая супруга решили прибегнуть к процедуре ЭКО. Так, в 2004 году, на свет появились близнецы – Гриффин и Ксавьер.

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Гриффин и Ксавьер Маск с родителями / Фото: dailymail

Гриффин Маск пошел по стопам отца и сейчас тоже занимается научной деятельностью. Сын бизнесмена не ведет социальные сети и редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому информации о его личной жизни мало.

А вот Ксавьер имеет серьезные разногласия со своим отцом. Недавно 18-летний сын Маска заявил о смене пола. По словам Вивиан(новое имя Ксавьера), он не хочет иметь ничего общего со своим биологическим отцом.

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Дамиан, Саксон и Кай

Илон и Джастин не остановились на двоих сыновьях. Через время пара снова попробовала сделать процедуру ЭКО и она оказалась успешной. В 2006 году в семье Маска появилось еще трое сыновей – Дамиан, Саксон и Кай.

Сейчас мальчиками 16 лет и они также не стремятся к популярности. Большую часть времени дети уделяют учебе в школе и образованию.

Илон Маск с сыновьями / Фото: Скриншот из видео

Интересную историю о тройняшках рассказала няня, которая однажды присматривала за ними. По словам девушки, Дамиан, Саксон и Кай шокировали ее своим поведением и необычной просьбой.

Няня рассказала, что мальчики вели себя очень вежливо и попросили у нее заказать еду из особого магазина здорового питания. Как отметила девушка, в своем возрасте сыновья Маска очень серьезно относятся к своему здоровью и тщательно выбирают продукты в свой рацион.

X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв)

Это не набор символов, а имя шестого ребенка Илона Маска. В 2020 году у Маска и певицы Граймс родился сын, которого назвали X Æ A-12. Имя мальчика шокировала весь мир.

Илон Маск назвал шестого сына необычным именем / Фото: twitter.com/elonmusk

Как объяснила пара, X означает неизвестную переменную; Æ — с выдуманного эльфийского языка переводится и как "искусственный интеллект" (AI), и как "любовь". A-12 — отсылка к американскому самолету-разведчику Lockheed A-12.

В итоге имя мальчика записали в документах как Экс Эш Эй-Твелв. Ведь по закону в США запрещается использовать символы из другого языка для документов.

Граймс и Илон Маск с сыном / Фото: twitter.com/elonmusk

Exa Dark Sideræl

На седьмом ребенке Маск решил, что нужно креативить по полной. Если вы думали, что имя Ксавьер или Саксон – это необычно, то спросите, что думает Экза Дарк Сайдерил. Именно так зовут единственную дочь изобретателя.

Девочка родилась в декабре 2021 года от суррогатной матери.

"Exa" относится к суперкомпьютерному термину exaFLOPS, "Dark" означает "неизвестное". А "Сайдерил" – это более "эльфийское" написание Sideræl, "истинное время вселенной, звездное время, пространственное время, а не наше относительное земное время".

Когда дочь изобретателя родилась, Маск и Граймс уже были не вместе. Теперь же говорят, что Илон Маск встречается с рыжеволосой бестией, австралийской актрисой Наташей Бассетт.