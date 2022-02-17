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Смерть Евгении Брик: как онкобольная актриса боролась со страхом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 февраля, 06:20
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Знаменитость скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет
Никто из коллег Евгении Брик не знал о ее болезни/Фото: Instagram/evgeniabrik, коллаж: "Сегодня"
Никто из коллег Евгении Брик не знал о ее болезни/Фото: Instagram/evgeniabrik, коллаж: "Сегодня"

Актриса Евгения Брик, которая умерла 10 февраля в возрасте 40 лет, незадолго до смерти говорила о том, как избавиться от страха. Известно, что у звезды был рак.

Об этом сообщили на Instagram-аккаунте "_hotnews".

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Что известно?

У Евгении Брик была онкология. О болезни даже не знали ее коллеги. Ее смерть стала шокирующей неожиданностью для всех.

Летом актриса делилась в соцсетях фотографиями с короткими прически, которые ей делала дочь Зоя.

"Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая", — писала ранее Брик.

Подписчики знаменитости заметили, что актриса очень похудела, однако выглядела она хорошо. Никому в голову не могло прийти, что она смертельно больна, а ее волосы отрастают после сеансов химиотерапии.

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В прошлом году осенью актриса на своей странице в соцсети вспомнила выражение актрисы Рут Гордон: "Храбрость очень важна. Как и мышцы, она укрепляется при использовании".

"Когда ситуация усложняется и мы чувствуем, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы, от каждой тренировки и использования. Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми. Ситуации могут продолжать быть болезненными, сложными и на протяжении всей жизни нам придётся с ними иметь дело. Но с каждой новой тренировкой будет уже гораздо легче преодолевать эти препятствия", — написала знаменитость тогда, когда у нее уже была болезнь, о которой кроме близких никто не знал.

Кратко об актрисе

Как пишет Wikipedia, Евгения Брик – российская актриса театра и кино. Родилась 3 сентября 1981 г. в Москве. Выпускница музыкальной школы имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано. Работала манекенщицей в Общесоюзном Доме моды одежды на Кузнецком мосту. В 2004 г. окончила Российскую Академию театральных искусств. Муж – российский сценарист, режиссер, продюсер и актер Валерий Тодоровский. В сентябре 2009 г. родила дочь Зою.

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