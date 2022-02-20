Григорий Лепс закрутил роман с украинкой Натальей Болюх, "Мисс Львов-2018" – СМИ

После развода с супругой Григорий Лепс в одиночестве не страдает. В Сети обсуждают кадры артиста с новой пассией

В Сети обсуждают новый роман Лепса с украинкой / Фото: jetsetter, instagram.com/gvleps

Напомним, недавно в Сети говорили о том, что Григорий Лепс в отношениях с Юлией Барановской, известной телеведущей. Но, похоже, этот роман сошел на нет, поскольку теперь все гудят, что у Лепса роман с украинкой Натальей Болюх.

В Сети обсуждают роман Григория Лепса и украинки Натальи Болюх

Пока что официального комментария по теме нет, но в Сети гуляют фото совместного времяпровождения парочки.

Реклама

Лепс и Болюх / скриншот из соцсетей

Новая спутница Лепса - украинка Наталья Болюх. Она же – "Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная". Ей 27 лет.

По информации КП.ру, девушка из Львова работает экономистом, интересуется психологией и дизайном, много читает. Также она часто бывает в Москве, что даже отмечено в ее инстаграме. Известно также, что она была героиней шоу "На самом деле" российского "Первого канала", из-за чего в Украине на нее посыпалась критика.

скриншот

Ее страница в инстаграме закрыта, но старые скриншоты в Сети сохранились. Она регулярно демонстрирует на фото свой роскошный образ жизни.

Реклама

скриншот из инстаграма Болюх

скриншот из инстаграма Болюх

Наталья Болюх на конкурсе "Мисс Львов"-2018

А так Наталья Болюх выглядела на конкурсе красоты "Мисс Львов"-2018.

"Мисс Львов"-2018 Наталья Болюх

Наталья Болюх на конкурсе красоты / Фото: УНИАН

Девушка покорила конкурс / Фото: jetsetter.ua

Реклама

Наталья выступала под символическим первым номером / Фото: jetsetter.ua

Наталья Болюх стала "Мисс Львов"-2018 / Фото: jetsetter.ua

Мы продолжаем следить за ситуацией.

Также читайте комментарий Маши Ефросининой о Нацотборе.