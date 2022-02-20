Григорий Лепс закрутил роман с украинкой Натальей Болюх, "Мисс Львов-2018" – СМИ

Напомним, недавно в Сети говорили о том, что Григорий Лепс в отношениях с Юлией Барановской, известной телеведущей. Но, похоже, этот роман сошел на нет, поскольку теперь все гудят, что у Лепса роман с украинкой Натальей Болюх.
В Сети обсуждают роман Григория Лепса и украинки Натальи Болюх
Пока что официального комментария по теме нет, но в Сети гуляют фото совместного времяпровождения парочки.
Новая спутница Лепса - украинка Наталья Болюх. Она же – "Мисс Львов-2018" и первая вице-мисс "Украина Вселенная". Ей 27 лет.
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По информации КП.ру, девушка из Львова работает экономистом, интересуется психологией и дизайном, много читает. Также она часто бывает в Москве, что даже отмечено в ее инстаграме. Известно также, что она была героиней шоу "На самом деле" российского "Первого канала", из-за чего в Украине на нее посыпалась критика.
Ее страница в инстаграме закрыта, но старые скриншоты в Сети сохранились. Она регулярно демонстрирует на фото свой роскошный образ жизни.
Наталья Болюх на конкурсе "Мисс Львов"-2018
А так Наталья Болюх выглядела на конкурсе красоты "Мисс Львов"-2018.
Мы продолжаем следить за ситуацией.
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