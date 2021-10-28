Смотрите, как выросла дочь Сальмы Хайек: фото с красной дорожки в Лондоне

Голливудская киноактриса Сальма Хайек появилась вместе со своей дочерью на красной дорожке большого мероприятия для поддержки нового фильма

Сальма Хайек с дочерью Валентиной / Фото: Getty Images

55-летняя актриса посетила в Лондоне премьеру фильма "Вечные", где сыграла роль нового супергероя. Рядом с ней была 14-летняя дочь Валентина. Также вместе с детьми мероприятие посетила Анжелина Джоли.

Для выхода в свет Хайек выбрала шикарный красный наряд от Gucci с разрезом на шее, а Валентина предпочла темное платье-мини в горошек Saint Laurent. Дочь известной актрисы дополнила свой образ черными колготками и ботильонами.

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Сальма Хайек появилась на мероприятии с дочерью Валентиной / Фото: Getty Images

Это уже не первый публичный выход девочки, ранее она посещала со звездной мамой подобные действа. Но несмотря на это Валентина все-равно вела себя вполне скромно: в обнимку с актрисой она робко улыбалась многочисленным фотографам.

Получить предложение сыграть в блокбастере было неожиданностью для актрисы. Как призналась Сальма дочь теперь считает ее крутой из-за нового статуса "супергероя".

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/ Фото: Getty Images

Как известно, Валентина была очень желанным ребенком для популярной актрисы. Хайек неоднократно говорила, что после тридцати уже почти не надеялась ощутить себя матерью. Но в один момент все изменилось, когда она познакомилась с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Эта встреча полностью поменяла ее жизнь и в 2007 году, в возрасте 41 года, она родила от него дочь.

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