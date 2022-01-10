Джей Ло и Бен Аффлек после разлуки проводят время вместе (фото)

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не публикуют совместные фото, но от папарацци голливудской паре не удается скрыться

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес проводят время вместе в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес уже вернулась к работе. Голливудская звезда начало года провела в Испании на съемочной площадке фильма "Мать", но из-за вспышки COVID-19 съемки остановили. Об этом пишет Page Six.

Сейчас артистка уже вернулась в США и проводит время с Беном Аффлеком. Паре не удается скрыться от папарацци и в Сети уже появилось новое фото Аффлека и Лопес, сделанное в одном из заведений Лос-Анджелеса.

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К слову, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес не любят обсуждать в интервью свою личную жизнь. Недавно актер признался, ему не нравится повышенное внимание к его роману с Джей Ло.

Необходимо соблюдать какие-то границы. Вы можете строить догадки об этом, но один из самых сложных уроков, которые я усвоил, заключается в том, что неразумно делиться всем с миром. Я не хочу рассказывать всем подряд о наших отношениях. Мне комфортнее, когда о моих чувствах знают только близкие, – рассказывал актер.

Хоть Бен Аффлек и Дженнифер Лопес почти ничего не рассказывают о своих отношениях, но за них это делают инсайдеры.