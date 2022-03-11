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Со слезами на глазах Пенелопа Крус поддержала украинцев, переживающих самую черную страницу истории

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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11 марта, 23:17
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У Украины появилось много знаменитых друзей, оказывающих поддержку в самое нелегкое время в истории...
Пенелопа Крус поддержала Украину
Пенелопа Крус поддержала Украину / Фото: Getty Images, Instagram

Недавно мы восторгались тем, что Бенедикт Камбербэтч снова поддержал Украину, развернув наш флаг на кинопремии в Санта-Барбаре. Но это мероприятие подарило нам еще одного звездного друга в лице актрисы Пенелопы Крус.

Знаменитая брюнетка в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре получила престижную премию. Пенелопа Крус, номинированная в этом году на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", также использовала возможность заговорить о важном.

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Так, она посчитала нужным, получая статуэтку, обратить внимание мира на ужасное положение женщин во всем мире и в Украине в частности, ведь они с 24 февраля страдают из-за военного произвола России на территории Украины.

Я понимаю тех женщин, которые боятся потерять ребенка, то, что они любят больше всего. И сколько женщин на свете сталкиваются с огромными испытаниями и ужасами. Сегодня мое сердце и мысли обращаются к женщинам Украины и всем тем детям и мужчинам, и всем тем, кто страдает от этой ужасной ситуации,

– отметила актриса.

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Отметим, что в этом году Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре объединился с Direct Relief, чтобы помочь Украине. Сбор денег на поддержку людей, пострадавших в результате военной агрессии России против Украины, продолжается.

Сама же актриса в инстаграм также публиковала важные посты на тему войны в Украине и помощи тем, кто пострадал от российского вторжения.

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Также ранее актриса Джессика Честейн восторгалась женщинами, которым приходится рожать в бомбоубежищах из-за вторжения России в Украину.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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