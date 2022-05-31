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Собаке, которую избила Людмила Успенская, предстоит серьезная операция

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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31 мая, 13:51
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Известная певица оказалась в центре скандала после того, как избила французского бульдога своеих соседей. Теперь пес нуждается в операции
Собаке, которую избила Любовь Успенская, нужна операция
Собаке, которую избила Любовь Успенская, нужна операция / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

30 мая российская певица Любовь Успенская избила собаку своей соседки. Артистка надеялась, что об этой истории никто не узнает, но инцидент быстро стал достоянием общественности.

Как все было?

По словам соседки Успенской – дизайнера Анны Кауфман, певица погналась за трехмесячным щенком французского бульдога, который выбежал за территорию участка и якобы хотел укусить йоркширского терьера певицы. Людмила забежала во двор соседки, но, обнаружив там только старую собаку, начала ее бить рукояткой поводка. Адвокатом Анны Кауфман стал Александр Добровинский. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", Добровинский рассказал, что собаке предстоит серьезная операция на глаз.

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Предстоит операция собаке, которую избила Успенская, потому что там поврежден глаз. После этого будем решать какие будут требования к Успенской, потому что там и честь и достоинство, там жестокое обращение с животными, там много всяких вещей. Собака по российскому законодательству, избитая и которой предстоит операция, приравнивается к активу, поэтому кроме того, что это жестокое обращение, это совсем не моральный ущерб. Это ущерб, который нанесен активу человека, — заявил Добровинский.

Видео избиения пса заснять не удалось. В Сети появился ролик, на котором Успенская матерится на соседку и угрожает ей.

Отметим, Людмила Успенская родилась в Киеве и часто давала концерты в Украине. Более того, Успенская заявляла, что не считает себя российской певицей, ведь у нее американское гражданство. Впрочем, во время полномасштабной войны РФ против Украины она так и не решилась озвучить свою позицию или осудить рашистских оккупантов за их зверства.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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