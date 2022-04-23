Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак боится, что фильм Серебренникова снимут с Каннского кинофестиваля из-за войны в Украине

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 21:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Совсем скоро стартует 75-й Каннский международный кинофестиваль. Недавно организаторы назвали фильмы-номинанты
Госкино призвало Каннский кинофестиваль не допускать российские проекты к участию
Госкино призвало Каннский кинофестиваль не допускать российские проекты к участию / Фото: AFP, instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/kirillserebrennikov

Так, в программу фестиваля в секции "Особый взгляд" вошла кинолента украинского режиссера Максима Наконечного "Бачення метелика" о девушке-солдате. Также в основной конкурс фестиваля включили фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" – биографическая драма о жене композитора Петра Чайковского.

Впрочем, россияне бьют тревогу, ведь участие российских проектов на Каннском кинофестивале под угрозой (понятно, что из-за войны, которую начала страна-агрессор против Украины).

Реклама

В частности, Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что "прямо сейчас украинцы давят на каннский комитет с требованием снять в знак солидарности фильм Серебренникова из программы Каннского фестиваля".

Также журналистка добавила, что в случае отказа украинцы будто обещают совершить масштабную публичную кампанию.

Реклама

Обычно фестиваль не откатывает назад, но здесь уже возможно все..., – отметила Собчак.

Что не так с Каннами-2022?

Отметим, что глава Госкино Марина Кудерчук действительно обращалась к главе Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра. Она написала письмо, в котором призвала кинофестиваль не допускать к участию российских фильмов. Полный текст опубликован на сайте Госкино.

Украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино, как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши, – говорится в заявлении.

В Госкино отметили, что полномасштабная война продолжается и давать возможность представителям страны-агрессора присутствовать на международной культурной арене – недопустимо.

Это приведет к смещению фокуса ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру, – заявила глава агентства.

Напомним, юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль в этом году состоится в период с 17 по 28 мая.

Реклама

Ранее мы сообщали, что из-за войны войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Квадратные метры
Звездные дома, разрушенные оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять