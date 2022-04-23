Собчак боится, что фильм Серебренникова снимут с Каннского кинофестиваля из-за войны в Украине

Совсем скоро стартует 75-й Каннский международный кинофестиваль. Недавно организаторы назвали фильмы-номинанты

Госкино призвало Каннский кинофестиваль не допускать российские проекты к участию / Фото: AFP, instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/kirillserebrennikov

Так, в программу фестиваля в секции "Особый взгляд" вошла кинолента украинского режиссера Максима Наконечного "Бачення метелика" о девушке-солдате. Также в основной конкурс фестиваля включили фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" – биографическая драма о жене композитора Петра Чайковского.

Впрочем, россияне бьют тревогу, ведь участие российских проектов на Каннском кинофестивале под угрозой (понятно, что из-за войны, которую начала страна-агрессор против Украины).

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В частности, Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что "прямо сейчас украинцы давят на каннский комитет с требованием снять в знак солидарности фильм Серебренникова из программы Каннского фестиваля".

Также журналистка добавила, что в случае отказа украинцы будто обещают совершить масштабную публичную кампанию.

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Обычно фестиваль не откатывает назад, но здесь уже возможно все..., – отметила Собчак.

Что не так с Каннами-2022?

Отметим, что глава Госкино Марина Кудерчук действительно обращалась к главе Каннского кинофестиваля Пьера Лескюра. Она написала письмо, в котором призвала кинофестиваль не допускать к участию российских фильмов. Полный текст опубликован на сайте Госкино.

Украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены либо воевать против российского нападения, либо прятаться в бомбоубежищах, либо волонтерить в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино, как Серебренников, но Россия лишила их такой роскоши, – говорится в заявлении.

В Госкино отметили, что полномасштабная война продолжается и давать возможность представителям страны-агрессора присутствовать на международной культурной арене – недопустимо.

Это приведет к смещению фокуса ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру, – заявила глава агентства.

Напомним, юбилейный 75-й Каннский кинофестиваль в этом году состоится в период с 17 по 28 мая.

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Ранее мы сообщали, что из-за войны войны в Украине премия "Эмми" исключила российские проекты из конкурсной программы.