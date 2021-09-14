Собчак и Богомолов вспомнили свою свадьбу в катафалке: Планка свадебного пи**еца поднята высоко

Побывав на треш-свадьбе Моргенштерна, телеведущая и светская львица Ксения Собчак вспомнила и свою собственную. Два года назад Константин Богомолов и Ксения Собчак устроили весьма эпатажное бракосочетание, которое вошло в топ самых ярких звездных свадеб.
В Instagram Ксения Собчак отметила, что молодежи есть чему учиться, потому как они с Богомоловым высоко подняли планку, устроив настоящее хоррор-шоу.
Пересматриваю фото, и понимаю, что Наша планка настоящего Свадебного Пи**еца была поднята высоко. Даже слишком высоко-молодежи есть чему поучиться! И пусть, как было написано на том катафалке, все, так и будет Константин Богомолов:"Пока смерть не разлучит нас!" – написала Ксения Собчак.
Напомним, что Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом в 2019 году. На тот момент уже ходили слухи о том, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях и сыграли помпезную свадьбу, которая вызвала бурные обсуждения в Сети. Бракосочетание было похоже на траурную процессию, невеста танцевала стриптиз, а среди гостей были Филипп Киркоров, Андрей Малахов и многие другие.
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