Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🍎 Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Топ блогеры Украины

Поцелуй Беннифер

Гонорар Тины

Бритни помолвлена

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак и Богомолов вспомнили свою свадьбу в катафалке: Планка свадебного пи**еца поднята высоко

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 12:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях известная телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отпраздновали вторую годовщину брака. По этому поводу они поделились памятными фото своей эпатажной свадьбы
Свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Побывав на треш-свадьбе Моргенштерна, телеведущая и светская львица Ксения Собчак вспомнила и свою собственную. Два года назад Константин Богомолов и Ксения Собчак устроили весьма эпатажное бракосочетание, которое вошло в топ самых ярких звездных свадеб.

В Instagram Ксения Собчак отметила, что молодежи есть чему учиться, потому как они с Богомоловым высоко подняли планку, устроив настоящее хоррор-шоу.

Пересматриваю фото, и понимаю, что Наша планка настоящего Свадебного Пи**еца была поднята высоко. Даже слишком высоко-молодежи есть чему поучиться! И пусть, как было написано на том катафалке, все, так и будет Константин Богомолов:"Пока смерть не разлучит нас!" – написала Ксения Собчак.

Реклама

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали годовщину брака
Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали годовщину брака / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, что Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом в 2019 году. На тот момент уже ходили слухи о том, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях и сыграли помпезную свадьбу, которая вызвала бурные обсуждения в Сети. Бракосочетание было похоже на траурную процессию, невеста танцевала стриптиз, а среди гостей были Филипп Киркоров, Андрей Малахов и многие другие.

Другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Все обсуждают
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять