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Собчак назвала лохами людей, критикующих скульптуру в Москве и высмеяла Галкина. Он ответил (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
19 августа, 11:59
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Недавно в Москве установили скульптуру швейцарского автора Урса Фишера. Ранее она стояла на площади Синьории во Флоренции. Россияне не оценили произведение искусства
Ксения Собчак высмеяла россиян и Максима Галкина, которые раскритиковали скульптуру в Урса Фишера в Москве
Ксения Собчак высмеяла россиян и Максима Галкина, которые раскритиковали скульптуру в Урса Фишера в Москве / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/xenia_sobchak

Многим 12-метровое сооружение напомнило кучу мусора или экскрементов. Мнение многих жителей Москвы поддержал и Максим Галкин, который в Instagram высмеял произведение искусства, так как тоже не понял задумку автора.

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Ксения Собчак в своем Instagram назвала всех, кому не понравилась скульптура, "лохами, которые не умеют ценить современное искусство". По словам Собчак, таким людям нравится "Голубой огонек", оливье, шутки про тещу и французский замок в русской деревне". Последние слова, как догадался Максим Галкин, были написаны про него, ведь они с Аллой Пугачевой как раз и проживают в замке в деревне Грязь недалеко от Москвы.

Комик не растерялся и записал видеообращение Ксении Собчак, продемонстрировав несколько произведений современного искусства, которые установлены на территории его замка.

Максим показал скульптуру Ханса Гигера - швейцарского художника, который создавал образы героев фильма "Чужой". Также Галкин показал произведение российского автора, который пересмотрел образ Георгия Победоносца и создал скульптуру из стали.

Скриншот: Instagram

Также Галкин продемонстрировал фигуру Бэтмена, которая стилизована пол античную статую. Ее создал итальянский скульптор Эдриан Транквили.

Скриншот: Instagram
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Свое негативное мнение по поводу скульптуры Фишера высказали и другие россйские знаменитости. Галкин прокомментировал этот момент:

Как раз-таки потому, что мы многое видели и многое знаем, мы позволяем себе публично высказать мнение об этом произведении. Искусство может быть каким угодно. Но искусство, которое стоит в центре большого, старого города, столицы, должно быть талантливое искусство, – заявил артист.

Что это за скульптура?

Урс Фишер – современный швейцарский художник, создающий инсталляции и скульптуры, используя глину,дерево, воск, стекло, пластик и даже еду.

Как говорят искусствоведы, скульптура, которая была установлена на Болотной набережной в Москве, символизирует "преображение и становление" чего-либо.

Скульптура Урса Фишера в Москве
Скульптура Урса Фишера в Москве / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Многие россияне не оценили произведение искусства, сравнив его с "кучей мусора или экскрементов". Сообщается, что скульптура установлена не навсегда, а лишь временно. Тем не менее, она уже успела вызвать большой резонанс в обществе.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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