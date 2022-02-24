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Собчак о действиях Путина: Решил все это сделать в своей манере

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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24 февраля, 07:54
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Все внимательно следят за событиями в Украины. Популярная телеведущая активно комментирует новости о вторжении России
Ксения Собчак прокомментировала вторжение России на территорию Украины
Ксения Собчак прокомментировала вторжение России на территорию Украины / Фото: сайт Кремля, скриншот

Ксения Собчак публикует у себя в Telegram-канал "Осторожно, Собчак" видео с разных уголков Украины, где слышны обстрелы.

Телеведущая поделился своим мнением о действиях российского президента.

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Думаю, что Путин реально очень долго хотел все решить с помощью Минских соглашений. Но в итоге за*бался ждать и решил все это сделать в своей манере((

Ранее Ксения Собчак попросила украинцев присылать видео из окон и с улиц, если что-то происходит.

Давайте честно показывать, что происходит в вашей стране, не надеясь на нашу пропаганду, – написала телеведущая.

Скриншот: Telegram

Напомним, ночью в Украине начали фиксировать взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в нашей стране. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение.

Ранее мы рассказывали, в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.

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Элина Пелешенко
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