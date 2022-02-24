Собчак о действиях Путина: Решил все это сделать в своей манере

Ксения Собчак публикует у себя в Telegram-канал "Осторожно, Собчак" видео с разных уголков Украины, где слышны обстрелы.
Телеведущая поделился своим мнением о действиях российского президента.
Думаю, что Путин реально очень долго хотел все решить с помощью Минских соглашений. Но в итоге за*бался ждать и решил все это сделать в своей манере((
Ранее Ксения Собчак попросила украинцев присылать видео из окон и с улиц, если что-то происходит.
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Давайте честно показывать, что происходит в вашей стране, не надеясь на нашу пропаганду, – написала телеведущая.
Напомним, ночью в Украине начали фиксировать взрывы после громкого заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации в нашей стране. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение.
Ранее мы рассказывали, в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации.