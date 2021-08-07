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Собчак официально расскажет о расставании Ивлеевой и Элджея – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
7 августа, 10:45
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Слухи о том, что Ивлеева и Элджей расстались, появились не так давно. Блогер и рэпер не комментируют догадки поклонников, но, похоже, совсем скоро ситуация прояснится
Ксения Собчак и Настя Ивлеева сняли эксклюзив - СМИ
Ксения Собчак и Настя Ивлеева сняли эксклюзив - СМИ / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В начале июля Эджей выпустил трек, в котором признался, что они с Настей больше не пара. По крайней мере, такой вывод сделали поклонники Насти и Леши (настоящее имя Элджея).

Оба, естественно, не подтверждают и не опровергают слухи фанатов, но, похоже, свет на эту тайну прольет именно Настя.

На днях ее застали во время прогулки по улицам Питера в компании Ксении Собчак. Кадры опубликовал Telegram-канал "Только никому".

Теперь понятно, почему Ивлеева молчала про расставании с Элджеем. Была договоренность с Ксенией Собчак на эксклюзив, – говорится в посте.

Что известно о романе Насти и Элджея

Российский рэпер Элджей и звезда "Орла и Решки" Настя Ивлеева поженились в 2019 году. Пара вместе поселилась в большом доме, часто выкладывала совместные фото в соцсетях. Настя даже сделала татуировку с названием песни любимого, которую тот написал для нее.

Весной этого года фолловеры Ивлеевой заметили, что та перестала постить в Instagram фото с Элджеем, а после она съехала из их общего дома в квартиру в центре Москвы.

На премии "МУЗ-ТВ" оба появились без обручальных колец, а вскоре Элджей выпустил трек со словами "Нам стало скучно и неинтересно. Ну и все, на этом закончили…".

Как знаменитости переживают расставания, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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