Собчак оправдалась за ДТП, но подписчики нашли нестыковки в ее объяснении

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло в Сочи, ночью, 9 октября. Ксения Собчак на элитном такси направлялась в аэропорт. Чтобы доставить Ксению на самолет в Москву вовремя, водитель выехал на встречную полосу

Ксения Собчак объяснила, что произошло после ДТП, но ей не поверили / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В результате страшной аварии с участием автомобиля, в котором Ксения ехала в аэропорт, погибли две женщины. Некоторое время ведущая молчала, но позже написала большое сообщение в Instagram и своем Telegram-канале, где заявила, что у нее сотрясение мозга и ушибы внутренних органов и сегодня, 10 октября, она будет проходить обследование.

В новостных Telegram-каналах сообщается, что Ксения покинула место ДТП и отправилась в аэропорт. Ведущая заявила, что она "не подгоняла" водителя и не просила его выезжать на встречную полосу.

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В комментариях под постом Ксении в Instagram многие пожелали ей здоровья и скорейшего выздоровления, но были и те, кто не поверил в слова Собчак. Подписчики нашли некоторые нестыковки в сообщении ведущей.

"Сегодня обследование, но об ушибах внутренних органов уже известно? А если известно, кто может позволить себе перелет после таких травм?"

"Если бы все было так, как написано, то никто не пустил бы Собчак на самолет!"

"Я дома, в темноте и сбежала с места преступления. Молодец."

"А разве можно место ДТП покидать? Еще и улетать в другой город?"

Скриншот: Instagram

Что произошло?

По предварительной информации, в субботу, 9 октября, на шоссе из Адлера в Красную Поляну столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

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Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Позже вторая девушка скончалась в больнице.

Скриншот: Mash

Ксения Собчак и ее помощники находились в Mercedes. Они пересели в другой автомобиль и уехали с места аварии в аэропорт.

Краснодарская прокуратура возбудила дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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