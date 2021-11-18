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Полуобнаженную Собчак сравнили с Волочковой: "Бабе за 40 – понеслись голые фото"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 10:53
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На днях телеведущая отдыхала в Дубае, о чем делилась с фолловерами. Ксения хвасталась стройной фигурой, но поклонники по-разному отреагировали на такие кадры
Ксению Собчак раскритиковали на новом пляжном снимке.
Ксению Собчак раскритиковали на новом пляжном снимке. / Фото: Коллаж: Сегодня

На отдыхе скандальная блондинка предпочитала мини-бикини разных цветов, парео и легкие платья, которые подчеркивали ее утонченный силуэт. Однако некоторые фаны предположили, что звезда прибегает к фотошопу, чтобы показывать себя в лучшем виде.

Образ Ксении Собчак из отпуска в Дубае.
Образ Ксении Собчак из отпуска в Дубае. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Одна из последних публикаций Собчак из ОАЭ также произвела фурор в Сети. Скандальная ведущая позировала в разделяющемся купальнике, который просвечивался.

Ксения Собчак на отдыхе в ОАЭ.
Ксения Собчак на отдыхе в ОАЭ. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Такие фоточки особенно приятно выставлять, когда сидишь у батареи в пледе и думаешь о Жигане и АУЕ, – подписала звезда сообщение в Instagram .

Отметим, что Жиган – это рэп-исполнитель, а АУЕ расшифровывается как арестантский уклад един (название и девиз криминальной субкультуры и российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних, – Ред.)

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Фолловеры теледивы снова раскритиковали Ксению и даже сравнили с российской балериной Анастасией Волочковой, которая постоянно попадает в скандалы:

  • Ну все, бабе за 40... Понеслись голые фото.
  • Какая фигура)
  • Ну, спустя годы Ксюша сделала Настю Волочкову, видимо проклятие Лейбмана сработало. Фигура правда хорошая.
  • Ксения прекрасна, ни надутых губ, ни поп, а популярность, вот что означает разум.
  • Что с лицом?
Фото: Скриншот instagram/xenia_sobchak

Телеведущая не стала отвечать на негатив в свой адрес, а лишь скромно поделилась впечатлениями о стране. "Дубай – для меня удивительное место. Здесь все немного пластиковое, такой глобальный "Дубай-дизайн" и все про "сдаваться", а не быть".

Ксения Собчак не скрывала плоский живот.
Ксения Собчак не скрывала плоский живот. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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Как бы там ни критиковали Собчак за откровенные образы, однако ее фото выглядят приятными и эстетическими и все благодаря современным фотоинструментам. Каким именно – читайте в материале.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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