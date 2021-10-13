Собчак пришла в ярость после трехчасового допроса касаемо ДТП в Сочи: Понимаю, для чего это делается

Ксению Собчак допросили в качестве свидетеля. Телеведущая рассказала, что ее насторожило во время допроса

Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак оказалась в эпицентре скандала после ДТП в Сочи. Телеведущая в своем Telеgram-канале "Кровавая барыня" поделилась эмоциями после допроса. По ее словам, беседа с правоохранителями длилась три часа. Телеведущая заявила, что вопросы, которые ей задавались, не имели отношения к тому, о чем спрашивают свидетелей.

Собчак отметила, после допроса сотрудники полиции сфотографировали ее во внутреннем дворе МВД и продали кадры журналистам.

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Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи, -написала Ксения.

Ксения Собчак рассказала, как прошел допрос касаемо ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сидении, и сама получила травмы при столкновении. Водитель элитного такси, в котором ехала Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП. Ему предъявили обвинения и отправили под домашний арест на два месяца.