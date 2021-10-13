Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова

Петиция Кондратюка

Океанам - 27!

Каминг-ауты звезд

Заявление Притулы

Книга Бритни

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак пришла в ярость после трехчасового допроса касаемо ДТП в Сочи: Понимаю, для чего это делается

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 07:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ксению Собчак допросили в качестве свидетеля. Телеведущая рассказала, что ее насторожило во время допроса
Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи
Ксению Собчак допросили по делу о смертельном ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак оказалась в эпицентре скандала после ДТП в Сочи. Телеведущая в своем Telеgram-канале "Кровавая барыня" поделилась эмоциями после допроса. По ее словам, беседа с правоохранителями длилась три часа. Телеведущая заявила, что вопросы, которые ей задавались, не имели отношения к тому, о чем спрашивают свидетелей.

Собчак отметила, после допроса сотрудники полиции сфотографировали ее во внутреннем дворе МВД и продали кадры журналистам.

Реклама

Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи, -написала Ксения.

Ксения Собчак рассказала, как прошел допрос касаемо ДТП в Сочи
Ксения Собчак рассказала, как прошел допрос касаемо ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сидении, и сама получила травмы при столкновении. Водитель элитного такси, в котором ехала Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП. Ему предъявили обвинения и отправили под домашний арест на два месяца.

Реклама

Читайте также:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять