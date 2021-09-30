Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - Рома: онлайн ⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов

Måneskin в Украине

Реюнион года

Insta-развод

Парень Алены

Royals на Бонде

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак с откровенным декольте и похудевший Богомолов засветились в кинотеатре (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
30 сентября, 11:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звездная пара посетила предпоказ фильма Федора Бондарчука о его отце – известном режиссере Сергее Бондарчуке
Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым вышла в свет
Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым вышла в свет / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак, которая впервые за 14 лет поцеловала Тину Канделаки, появилась на мероприятии под руку со своим супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Телеведущая была в черном наряде, а ее супруг – в смокинге и рубашке.

Звезда опубликовала фото в Instagram, где также поблагодарила режиссера Федора Бондарчука за фильм "Бондарчук. Battle", посвященный покойному режиссеру и актеру Сергею Бондарчуку.

Ты оставил прекрасную память о своем папе этим фильмом, сама по себе знаю как это важно, и как волнуешься, рассказывая о чем-то… нежном и важном для тебя, – написала Ксения Собчак.

Реклама

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая и сама в 2000-м году пережила смерть отца – Анатолия Собчака. Звезда до сих пор с трепетом вспоминает о нем.

Напомним, что Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом в 2019 году. На тот момент уже ходили слухи о том, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях, и сыграли помпезную свадьбу.

Реклама

Смотрите видео о неудачных первых романах звезд:

Узнайте еще новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять