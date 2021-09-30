Собчак с откровенным декольте и похудевший Богомолов засветились в кинотеатре (фото)

Ксения Собчак, которая впервые за 14 лет поцеловала Тину Канделаки, появилась на мероприятии под руку со своим супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Телеведущая была в черном наряде, а ее супруг – в смокинге и рубашке.
Звезда опубликовала фото в Instagram, где также поблагодарила режиссера Федора Бондарчука за фильм "Бондарчук. Battle", посвященный покойному режиссеру и актеру Сергею Бондарчуку.
Ты оставил прекрасную память о своем папе этим фильмом, сама по себе знаю как это важно, и как волнуешься, рассказывая о чем-то… нежном и важном для тебя, – написала Ксения Собчак.
Телеведущая и сама в 2000-м году пережила смерть отца – Анатолия Собчака. Звезда до сих пор с трепетом вспоминает о нем.
Напомним, что Ксения Собчак развелась со своим бывшим супругом Максимом Виторганом в 2019 году. На тот момент уже ходили слухи о том, что у телеведущей роман с Константином Богомоловым. Вскоре они официально заявили, что состоят в отношениях, и сыграли помпезную свадьбу.
Смотрите видео о неудачных первых романах звезд:
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