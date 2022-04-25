Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополи

Делон с сыном

Вова любит Надю

Вранье Эмбер

Совет от Златы

Девушка Эктора
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Собчак высказалась о Галкине, который не молчит о зверствах российских оккупантов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 11:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ксения Собчак прокомментировала видео Максима Галкина, в котором он критикует кровавый режим Путина
Ксения Собчак раскритиковал пост Максима Галкина
Ксения Собчак раскритиковал пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Пост Максима Галкина, в котором он высказался о трагедии в Одессе и зверствах в Буче, Ксения Собчак считает "слишком жестким". Известная телеведущая не исключает, что юморист не сможет вернуться в Россию после таких высказываний. Об этом она написала у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Максим Галкин в запрещенной ныне сети очень жестко высказался о событиях в Украине, и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения

Ксения Собчак высказалась о позиции Максима Галкина, который поддерживает Украину
Ксения Собчак высказалась о позиции Максима Галкина, который поддерживает Украину / Фото: скриншот

Реклама

Напомним, Максим Галкин – один из тех артистов в РФ, кто с первого дня осудил российское вторжение в Украину. Уже 2 месяца он комментирует происходящее и выдает свое негодование кровавым режимом, который начал войну в Украине. В России стали запрещать концерты юмориста и разрывают с ними контракты. В конце февраля Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Недавно юморист сообщил, что часть денег со своих концертов в Израиле перечислит в помощь украинским беженцам.

В то же время Ксения Собчак в первые дни полномасштабного вторжения критиковала российскую агрессию и рассказывала о войне. Спустя некоторое время риторика телеведущей изменилась. Сейчас Собчак уже не спешит говорить правду о войне, а жалуется на санкции против России.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Поздравляем родителей
Александр Скичко

"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"

Наши в Голливуде
У них украинские корни
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять