Собчак высмеяли за провальный фотошоп обнаженного тела: Это лошадка?

Телеведущая похвасталась идеальной фигурой в бикини на отдыхе в Дубае. Однако внимательные фолловеры обратили внимание на несколько подозрительных нюансов на фотографии скандальной блондинки

Собчак разнесли в Сети за неумелый фотошоп тела в бикини. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Недавно Ксения Собчак отпраздновала 40-летие и теперь показала в Сети, как в этом возрасте смотрится ее тело. Знаменитость опубликовала фото в стиле "Спасателей Малибу". Она позирует в бикини сиреневого оттенка со спасательным кругом.

Фотография Собчак сделана с берега Персидского залива, где она отдыхает вместе со своим сыном. В Instagram блондинка также поздравила своих фолловеров с международным днем ​​фитнеса.

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Спасатели Малибу на минималках. С международным днем ​​фитнеса, товарищи, — подписала снимок Ксения.

Фото: intagram/xenia_sobchak

Однако этот кадр произвел настоящий фурор в Сети: пока одни пользователи делали комплименты фигуре журналистке, другие же заметили на фото несколько странностей.

Некоторые флоловеры начали активно писать в комментариях о том, что у ведущей вдруг стали очень стройны и длинные ноги, которые почему-то на фото пошли волнами. А потом рассмотрели якобы неестественный изгиб талии и отметили, что кончик большого пальца на руке растворился в воздухе. Кроме того, они указали, что тень на снимке напоминает коня.

Пользователи решили, что Ксения так хотела показать себя в лучшем виде, что перебрала с фотошопом. Однако самые преданные фанаты остались уверены, что ведущая на самом деле выглядит так замечательно:

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А что с пальцем? Его размазало?

Хороший фотошоп! Ноги ровные, тело гладкое! Но зачем?

А что случилось с ногами?

Ксения, я вас обожаю. Но почему тень в виде лошадки?

Вот бы мне так в сорокет выглядеть!

Живот втянула)

Великолепный фотошоп)

Круг и доска для серфа на одном фото.

Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и делать тренировки.

Фигура обычная, зачем ее выставлять то?

Фото: скриншот intagram/xenia_sobchak

Остается невыясненным, тень лошади настоящая или в шутку исправлена ​​в фоторедакторе и вообще ли фото отфотошоплено. Однако оно определенно развеселило пользователей.

Кстати говоря, у звезд фотошоп – это довольно распространенная практика. Многие хотят выглядеть стройнее, красивее, младше. Но диета, спорт, бьюти-процедуры – это же так долго, поэтому знаменитости находят решение гораздо проще. Предлагаем посмотреть фото селебретис до и после фоторедактора.

Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram Как селебретис выглядят до и после фотошопа. / Фото: Instagram 1 /7

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