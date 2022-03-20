Собрали $35 млн: Зеленский лично поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинцам

Актеры одни из первых начали помогать нашим гражданам, вынужденным уехать из страны

Эштон Кутчер и Мила Кунис собирают деньги украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил актера Эштона Кутчера и актрису Милу Кунис за поддержку Украины в период войны, которую развязала РФ. Знаменитости собрали деньги и отправили их на помощь украинским беженцам.

Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Подробности

"Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 миллионов долларов и присылают их на помощь беженцам. Благодарны за поддержку. Поражены их решимостью. Они вдохновляют мир", — отметил Зеленский.

Помощь Украине

Очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Среди них:

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