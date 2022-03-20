Собрали $35 млн: Зеленский лично поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил актера Эштона Кутчера и актрису Милу Кунис за поддержку Украины в период войны, которую развязала РФ. Знаменитости собрали деньги и отправили их на помощь украинским беженцам.
Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.
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"Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Они уже собрали 35 миллионов долларов и присылают их на помощь беженцам. Благодарны за поддержку. Поражены их решимостью. Они вдохновляют мир", — отметил Зеленский.
Помощь Украине
Очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Среди них:
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