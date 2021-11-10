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Соцсети в недоумении от самого сексуального мужчины по версии People. Это не Крис Эванс!

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 14:40
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Самым сексуальным мужчиной 2021 года журнал People назвал звезду фильма "Человек-муравей" актера Пола Радда
Журнал People назвал Пола Радда самым сексуальным мужчиной 2021 года
Журнал People назвал Пола Радда самым сексуальным мужчиной 2021 года / Фото: Getty Images

Такое звание для актера стало неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью People. По словам Пола, он привык слышать о себе разные характеристики – добрый, приветливый, трудолюбивый.

Я понимаю, что когда люди узнают о моем титуле, то сразу спросят: "Что?". Но это не ложь, поэтому им придется смириться с этим, – сказал актер.

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года / Фото: instagram.com/people

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Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится.

Жду, что теперь меня наконец станут приглашать на эти сексуальные ужины с Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И думаю, я буду чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении от расширения моей яхтенной жизни, – отметил Пол Радд.

Первым человеком, которому актер рассказал о своем новом звании стала его супруга Джуди Йегер.

Она была ошеломлена. Но, вы знаете, после хихиканья и некоторого шока она сказала: "О, они все поняли". Это было очень мило. Она наверняка не стала говорить правду, разве у нее был выбор? – сказал актер.

Пол Радд рассказал о реакции супруги на его нового звание
Пол Радд рассказал о реакции супруги на его нового звание / Фото: Getty Images

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В Сети неоднозначно отнеслись к этой новости.

  • "Сказал кто? Кто спрашивал?"
  • "Это должно было случиться раньше"
  • "Почему все думали, что это будет Крис Эванс?"
  • "Кто голосовал? Кто принимает решения?"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

К слову, в Сети активно ходили слухи, что звезда "Мстителей" Крис Эванс получит звание самого сексуального мужчины. Об этом сообщало издание Page Six со ссылкой на свои источники.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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