Соцсети в недоумении от самого сексуального мужчины по версии People. Это не Крис Эванс!

Такое звание для актера стало неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью People. По словам Пола, он привык слышать о себе разные характеристики – добрый, приветливый, трудолюбивый.
Я понимаю, что когда люди узнают о моем титуле, то сразу спросят: "Что?". Но это не ложь, поэтому им придется смириться с этим, – сказал актер.
Артист пошутил, что теперь его жизнь сильно изменится.
Далее по теме
Жду, что теперь меня наконец станут приглашать на эти сексуальные ужины с Клуни, Питтом и Б. Джорданом. И думаю, я буду чаще кататься на яхтах. Я в предвкушении от расширения моей яхтенной жизни, – отметил Пол Радд.
Первым человеком, которому актер рассказал о своем новом звании стала его супруга Джуди Йегер.
Она была ошеломлена. Но, вы знаете, после хихиканья и некоторого шока она сказала: "О, они все поняли". Это было очень мило. Она наверняка не стала говорить правду, разве у нее был выбор? – сказал актер.
В Сети неоднозначно отнеслись к этой новости.
- "Сказал кто? Кто спрашивал?"
- "Это должно было случиться раньше"
- "Почему все думали, что это будет Крис Эванс?"
- "Кто голосовал? Кто принимает решения?"
К слову, в Сети активно ходили слухи, что звезда "Мстителей" Крис Эванс получит звание самого сексуального мужчины. Об этом сообщало издание Page Six со ссылкой на свои источники.