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Солд-аут Måneskin в Киеве: будут ли менять локацию концерта и кто в Украине вызывал такой же ажиотаж

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
1 октября, 19:00
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7 марта 2022 года в Киеве пройдет концерт победителей "Евровидения-2021". Украинцы сразу ринулись покупать билеты на выступление, из-за чего теперь фанаты боятся, что просто не поместятся в концертном зале
Måneskin
Måneskin / Фото: eurovisionworld.com

Билеты на концерт Måneskin раскупили за первые два часа после старта продажи. Организаторам пришлось открыть продажу дополнительной партии билетов.

Концерт состоится в клубе Stereo Plaza в Киеве. Площадь концертного клуба – 3300 кв. м, вместительность – 6000 человек.

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"Сегодня" связались с агентством MaxArt Event, которое занимается организацией концертов зарубежных артистов в Украине. Мы поинтересовались у представителей компании, планируется ли перенос концерта на другую локацию в связи с огромным количеством желающих послушать Måneskin вживую.

По словам представителей MaxArt Event, пока что смена площадки для проведения концерта не планируется.

Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Кто вызывал такой же ажиотаж?

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Мы также поинтересовались у агентства, кто из артистов собирал аншлаг и полный солд-аут до Måneskin. Оказалось, что похожая ситуация была в прошлом году, когда в Киев Lindemann в 2020 году. Lindemann — метал-проект фронтмена легендарной группы Rammstein.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн / Фото: Getty Images

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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