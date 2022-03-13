Соседов предложил "выгнать" Пугачеву и Галкина из их замка и "национализировать" его

После слухов об отъезде звездной пары из России, их замок "не дает покоя" многим

Соседов поддержал предложение выкупа замка Галкина и Пугачевой. / Фото: скриншот, Instagram

После вторжения РФ в Украину появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Хотя супруги эти сплетни никак не комментируют.

Позже появилась новая информация, мол звездная пара решает продать свой роскошный замок в селе Грязь. На эту новость сразу отреагировал экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Именно он и предложил Галкину заключить соглашение и превратить их имение в приют для детей-сирот.

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Такую инициативу также поддержал музыкальный критик Сергей Соседов. Он выступает за выкуп замка и национализации особняка, сообщает " Teleprogramma.pro ".

По мнению Соседова, "иметь такое роскошное жилье непозволительно" и лучше "передать его несчастным и обездоленным детям".

Я бы этот замок экспроприировал. Превратил бы его в детский интернат или детский дом. Выгнал бы оттуда Пугачеву и Галкина и пристроил несчастных и обездоленных детей. Такой огромный замок двум людям не нужен, – сказал критик.

Отметим, что ранее музыкальный критик увлекался талантом Аллы Борисовны. Но в последние несколько лет все чаще стал критиковать и Примадонну, и ее мужа за "непозволительную роскошь". Вероятно, Соседов завидует паре и решил на этом пиариться.

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Напомним, что Алла Пугачева попала в черный список музыкального канала России вместе с Максом Барским, NK и Лободой.

Максим Галкин один из первых прокомментировал вторжение России в Украине, хотя многие россияне раскритиковали шоумена за его позицию.

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