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Соседов считает, что Пугачева себя переоценивает: Уже нет артистки с таким именем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 08:30
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Музыкальный критик Сергей Соседов вновь решил высказаться об Алле Пугачевой. Он считает, что певице давно нужно было уйти со сцены
Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию
Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Музыкальный критик Сергей Соседов раньше называл себя одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой и пел ей дифирамбы. Но в последние годы Соседов чаще критикует свою когда-то любимую певицу. Музыкальному критику не нравится, что сейчас делает Алла Пугачева. Он считает, что певица давно потеряла свою аудиторию.

Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева. Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить, – сказал Соседов изданию WomanHit.

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Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву
Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву / Фото: Скриншот из YouTube

В качестве примера он привел Клавдию Шульженко. Для него она – идеал настоящей певицы.

Клавдия Ивановна Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. Я не помню, чтобы ее голос хрипел или глаза были навыкате. Она всегда появлялась с улыбкой — вокал звучал четко, – сказал Соседов.

Сергей Соседов
Сергей Соседов / Фото: Скриншот из YouTube

К слову, ранее Сергей Соседов уже заявлял, что успех Аллы Пугачевой – это грамотный пиар.

И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно, – говорил он в одном из своих интервью.

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Стоит отметить, что Алла Пугачева на критику Сергея Соседова не обижается.

Не трогайте Сережу, ему надо как-то зарабатывать. Ну что делать — сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, что меня… Я всегда говорю: "Еще кто-то так говорит?" – высказалась певица о музыкальном критике.

Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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