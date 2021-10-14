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Состояние Александра Серова в реанимации оценили как тяжелое – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 октября, 15:11
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У известного артиста развилась дыхательная недостаточность II степени. На прошлой неделе Серов был госпитализирован с COVID-19. Сейчас, как сообщают СМИ, его состояние ухудшилось
Александр Серов находится в тяжелом состоянии
Александр Серов находится в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/alexander_serov_official

Информация о госпитализации 67-летнего Александра Серова появилась 9 октября. Сообщалось, что артист дышал с помощью кислородной маски. У него поражены почти 75% легких.

Как пишет Telegram-канал Mash, состояние знаменитого артиста тяжелое, легкие поражены на 50-75% (степень КТ-3). Также у Александра Николаевича развилась дыхательная недостаточность II степени — минимальная активность вызывает одышку.

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Александр Серов
Александр Серов / Фото: instagram.com/alexander_serov_official


Течение болезни Серова осложняется сахарным диабетом, который перешел на данном этапе в состояние декомпенсации — на фоне гормональной терапии. Есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

Сейчас Александр Серов лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску. Также сообщается, что артист находится в ясном сознании.

Александр Серов родился в украинском селе Ковалевка Николаевской области, проживает в РФ. Певец и композитор считается одним из самых известных и популярных исполнителей 80-90-х. Его лучшие хиты – "Я люблю тебя до слез", "Звездопад", "Ты меня любишь", "Как быть" и "Мадонна".

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В прошлом году стало известно, что Александр Серов намерен выступить с концертом в Украине. Тогда нардепы обратились в СБУ с требованием запретить певцу выступать в нашей стране, так как он поддерживает оккупацию Крыма и военную агрессию РФ против Украины.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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