Состояние критическое: Леонида Куравлева перевели в хоспис – СМИ

Появилась тревожная информация про знаменитого артиста. Российская пресса пишет о том, что актера Леонида Куравлева перевели в хоспис, так как медики уже ничем не могут помочь...

Появилась неутешительная информация о здоровье артиста / Фото: открытые источники

Как сообщает ряд Телеграм-каналов ("НеМалахов", "База"), состояние легендарного артиста кино – неутешительное. Сообщается, что Леонид Куравлев был доставлен в хоспис. Там неизлечимо больным актером займутся специалисты паллиативной помощи.

Источники утверждают, что Леонида Куравлева выписали из Коммунарки, но он был доставлен не домой, а к специалистам, занимающимся паллиативной помощью, что является плохим знаком.

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Леонид Куравлев экстренно был доставлен в хоспис / Фото: открытые источники

Напомним, изначально в Коммунарку актер попал в разгар новогодних праздников прямо из дома престарелых, где артист обитал последние полгода. Тогда медики подозревали у него коронавирус, в итоге диагноз звучал как вирусно-бактериальная пневмония. На КТ установили, что у Куравлева поражены легкие на 25 и 30 процентов. С пневмонией медики справились, но после консультации неврологов артисту присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис им. В.В. Миллионщиковой.

Поклонники желают артисту скорейшего выздоровления / Фото: topnews.ru

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Больше о состоянии артиста пока что ничего не известно. Но считается, что раз 85-летний Куравлев находится в хосписе, значит, медицина ему уже помочь не может. И остается только уповать на чудо.

Также стоит отметить, что информация о состоянии актера сейчас весьма противоречивая, так как еще сегодня днем его сын рассказал о том, что врачи сделали много для того, чтобы легенде кино стало лучше. Он говорил, что отца даже могут перевести в обычную палату из реанимации, если показатели стабилизируются.

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме и желаем крепкого здоровья артисту.

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Напомним, на этой неделе трагически погиб Гаспар Ульель.