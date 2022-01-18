Состояние Куравлева ухудшилось? Сын актера рассказал новые подробности о здоровье отца

В начале января Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии в Коммунарку. Актер находится в реанимации

Появились новые подробности о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

В Сети регулярно появляются новости о состоянии здоровья советского актера. Как пишет kp.ru ссылаясь на источники в здравоохранении, у Леонида Куравлева началось обширное поражение легких. Согласно результатам проведенной компьютерной томографии, площадь поражения легких Куравлева выросла с 5-10% до 35% с правой и 25% с левой стороны. Врачи зафиксировали ухудшение состояния артиста.

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Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации, – сказал Василий Куравлев в комментарии РИА Новости.

Что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

Также ранее появилась информация, что родные Леонида Куравлева забрали вещи актера из дома престарелых, где он находился последние полгода. Эту новость близкие звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" не комментируют.

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