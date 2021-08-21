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Совместных фото больше не будет: Ивлеева подтвердила расставание с Элджеем

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 13:53
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Еще весной фаны Насти Ивлеевой заподозрили, что она рассталась с Элджеем. Спустя несколько месяцев "эксы" подтвердили догадки публики
Настя Ивлеева официально подтвердила, что рассталась с Элджеем
Настя Ивлеева официально подтвердила, что рассталась с Элджеем / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram обложку российского глянца со своим красноречивым фото. Блогер дала интервью изданию, официально подтвердив, что они с рэпером больше не вместе, хотя многие ждали, что она расскажет об этом у Собчак.

Совместных фото больше не будет, зато будет двойная обложка. Красивая точка, да, Элджей?, – написала в публикации Настя.

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Чтобы посмотреть обложку с Эджеем, свайпайте влево:

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В интервью Настя призналась, что все еще любит Элджея, но это чувство больше не похоже на романтическое.

Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать, – рассказала блогер.

Ивлеева также добавила, что ее мучает чувство собственничества по отношению к бывшему, которое признает эгоистичным.

Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, – подытожила Настя.

А вот Элджей рассказал изданию, что они с Ивлеевой изначально договорились быть честными друг с другом, а теперь, после расставания, останутся друзьями.

Что известно о романе Ивлеевой и Элджея

Настя Ивлеева и Элджей (он же Алексей Узенюк) были вместе три года. Они познакомились в 2018-м и в том же году официально подтвердили свой роман.

Настя Ивлеева и Элджей расстались
Настя Ивлеева и Элджей расстались / Фото: instagram.com/_agentgirl_

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Узаконить отношения пара решила в 2019 году, они также жили вместе в большом загородном доме.

Весной этого года фолловеры Ивлеевой заметили, что та перестала постить в Instagram фото с Элджеем, а после она съехала из их общего дома в квартиру в центре Москвы.

Как знаменитости переживают расставания, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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