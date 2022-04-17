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Союзмультфильм удалил из YouTube мультик о подводной лодке, ставший пророческим

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 20:58
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Мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" оказался слишком пророческим для рашистов, поэтому его быстро убрали из официальных каналов Союзмультфильма в Сети
Союзмультфильм запретил к показу "Сокровища затонувших кораблей" из-за символа рашистов
Союзмультфильм запретил к показу "Сокровища затонувших кораблей" из-за символа рашистов / Фото: скриншот

Как оказалось, предсказывать будущее могут не только "Симпсоны", но и советские мультфильмы. Кто бы мог подумать, что мультипликационный фильм 1973 года станет таким злободневным.

Но все же! Знакомый сюжет "Сокровища затонувших кораблей" еще тогда показал будущее современной России. Тут тебе и капсула "Нептун", и затонувший корабль с буквой "Z", которой, по сюжету, помечали фашистские судна.

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Чтобы скрыть правду, Союзмультфильм даже ограничил доступ к мультфильму на своем официальном канале на YouTube.

Скриншот – YouTube

Однако всем известно, что из интернета удалить ничего нельзя, поэтому сейчас пользователи активно делятся пророческим сюжетом мультфильма.

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Рашистам очень не понравилось, что герои мультфильма назвали символ их "спецоперации" фашистским, да и в целом параллелей между РФ и нацистами в старой мультипликации оказалось много. Хотя весь мир помнит, что именно так и было – нацисты использовали руны-зиги в качестве символа SS.

Стоит отметить что это не единственное сходство российской армии с фашистами, которые мечтали завоевать весь мир. Сегодняшняя культура РФ показывает, что они многому научились у нацистов.

Сайт "Сегодня" показал 8 исторических параллелей развития нацизма – читайте в материале.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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