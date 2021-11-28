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Спорил и ругался: звезды вспоминают, каким был Александр Градский

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
28 ноября, 16:40
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Сегодня стало известно о смерти российского композитора Александра Градского. Звезды шоу-бизнеса скорбят о коллеге и делятся воспоминаниями, связанными с артистом
Как звезды реагируют на смерть Александра Градского
Как звезды реагируют на смерть Александра Градского / Фото: YouTube, instagram.com/bilanofficial

Известный певец, поэт и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Накануне смерти он был госпитализирован в клинику, когда его состояние значительно ухудшилось.

До последнего Градский отдавался работе. Он был наставником проекта "Голос", 10-й сезон которого сейчас показывают по российскому Первому каналу.

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Коллеги Александра Борисовича, работавшие над вокальным проектом, выразили слова соболезнования семье композитора. В сообщении отмечается, что последние работы Градского, созданные совместно с участниками "Голоса", еще только выйдут в эфир.

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Дима Билан

Певец Дима Билан вместе с Градским был тренером в "Голосе". Он одним из первых опубликовал в соцсети пост, в котором рассказал о музыканте, отметив, что Александр Борисович был мудрым и талантливым человеком.

...Столько лет рядом, всегда были как отец и сын, и, бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни, – поделился Билан.

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Леонид Агутин

Еще один наставник "Голоса", певец и музыкант Леонид Агутин скорбит о потере. В инстаграме он разместил фото Градского и признался, что относился к маэстро "по-разному":

Я очень по-разному относился к этому человеку – невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику-ребенку, нашему "деду". Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так внезапно. Никто не мог.

Игорь Николаев

Певец и композитор Игорь Николаев вспомнил, как они с Александром Градским вместе куда-то летали, выпивали, смеялись.

...И при этом я всегда понимал, что общаюсь с тонким, гениальным человеком, – отметил Николаев.

Валерия

Певица Валерия была лаконичной в своем посте в Instagram, написав:

Какая потеря... Светлая память Александру Градскому.

Она опубликовала видео выступления артиста с оркестром, снятое много лет назад, когда Александр был моложе.

Максим Галкин

Супруг Аллы Пугачевой, артист Максим Галкин тоже почтил память композитора. Он написал, что Градский был "уникальным, талантливым, бескомпромиссным, категоричным".

Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни, – написал Галкин.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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