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Спустя 10 лет после видео с пощечиной. Разбираем новый трек Оксимирона "Кто убил Марка?"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
2 ноября, 18:37
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Впервые за шесть лет легендарный рэпер Oxxxymiron выпустил новый трек-исповедь, где в буквальном смысле описал, что происходило с ним в течение всех этих лет
О чем новый трек Оксимирона "Кто убил Марка?"
О чем новый трек Оксимирона "Кто убил Марка?" / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

Почему новую 10-минутную композицию Оксимирона (Oxxxymiron) его поклонники будут слушать еще не один раз, о чем рэпер рассказал в своем новом треке, который многие назвали "исповедью" и как будет называться новый альбом артиста? Обо всем этом читайте в нашем материале.

Подобный ажиотаж мы наблюдали в феврале этого года, когда Земфира выпустила первый за восемь лет альбом "Бордерлайн".

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10 лет за 10 минут, или с чего все началось

Вкратце опишем историю, которая произошла ровно 10 лет назад, в 2011 году. На тот момент Оксимирон и его друг и коллега Шокк (Дмитрий Хинтер) состояли в группе Vagabund. В своих треках они резко высказывались о рэпере Жигане (не путайте с Джиганом) и других рэп-исполнителях.

В общем, они "доигрались" и однажды Жиган с группой вооруженных людей ворвался на съемную квартиру Оксимирона и Шокка, поставили их на колени и заставили извиняться. Все это было снято на камеру. Оксимирон извинился, при этом Жиган ударил его по лицу, Шокк просить прощения отказался. Видео с Шокком разлетелось по Сети – на нем он один стоит на коленях, а Оксимирон сидит на диване рядом.

Фото: кадр из клипа Оксимирона

Над Шокком все долго смеялись, не зная, что Оксимирон тоже получил по лицу и был унижен. Vagabund распался. Оксимирон сделал вид, что они с Жиганом помирились и даже снялся в его документалке о рэп-исполнителях "BEEF: Русский хип-хоп".

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Шантаж со стороны Жигана

Все эти годы Жиган шантажировал Оксимирона, при этом все вели себя так, будто они все уладили и мирно разошлись.

В треке "Кто убил Марка?" Оксимирон сказал: "Я так не хотел стоять десять секунд на коленях, что в итоге стоял на них десять лет".

А вот и строфа, в которой рэпер признается, что его шантажировали все это время, а также заявил о депрессии:

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Тревоги и депрессии — гнет великоват
У Ромы Жигана на полке компромат.
Рома — православный патриот, ладно.
Вроде как шантаж — это не слишком православно.

При этом Окси также подчеркивает, что не хотел, чтобы его будущие дети в школе увидели "видео с отцом на коленях и пощечиной".

Еще одна строчка, в которой Оксимирон заявил о фальшивом примирении с Жиганом: "Слушатели в ужасе от иллюзии дружбы с ним, Жиган – это все, против чего мы с Вагабундом шли".

Оксимирон и Жиган
Оксимирон и Жиган / Фото: instagram.com/romajigan

Цензура, Pussy Riot, Украина и "Горгород"

Далее Оксимирон читает о своем втором альбоме "Горгород", который стал очень успешным. В него вошло 11 треков. Все они соединены одним сюжетом о вымышленном городе Горгород – в нем живет писатель Марк, который проходит путь своего становления.

Фото: Instagram

В треке "Кто убил Марка?" Оксимирон читает о бешеном успехе "Горгорода", с которым он устраивал "по три тура в год", но при этом говорит, что "подсел на самоцензуру абсолютно во всем":

Это нельзя сказать, ведь я фан-базу оскорблю,

А это нельзя, поскольку меня сразу засмеют,

Это нельзя – моя семья читает меня часто,

А вот это точно нельзя – это небезопасно.

Далее рэпер перечисляет то, о чем молчал в треках и какие темы "игнорировал": о скандальных акциях российской феминистской группы Pussy Riot, репрессиях, событиях в Украине.

При этом он говорит, что долго испытывал стыд и "не мог полноценно чувствовать себя мужчиной", употреблял наркотики и алкоголь, менял девушек, но все это ему не помогало.

Фото: кадр из клипа Оксимирона

Карьерный суицид и акции протеста

"Я не выпускаю шесть, не выступаю пять (лет – Ред.)" – читает Оксимирон. Долгое затишье рэпер назвал "карьерным суицидом", его "новая жизнь шла наперекосяк". В тот период Окси принимал участие в ряде акций протеста в России, которые носили политический характер:

Храбрость – это постепенный процесс.

Дегустирую, как деликатес.

Вхожу во вкус, но стыд изнутри

По-прежнему ест.

Фото: кадр из клипа Оксимирона

Надоело бояться

Несмотря на то, что инцидент с Жиганом многие уже обсудили тысячу раз и забыли, все это время Оксимирон не мог выбросить этот случай из головы. Инцидент привел к большим переменам в его жизни, но все эти годы рэперу, как он выразился, "будто не хватало центральной части в пазле":

Сколько себя помню, я дрожал над репутацией,

Но чтобы стать свободней, надо не бояться обос**ться.

Также рэпер прости прощения у всех, кого он "ранил, любя", при это заявляет, что в первую очередь он "простил самого себя".

Фото: кадр из клипа Оксимирона

Кто убил Марка?

В финальной части своего трека Оксимирон перечисляет известные крылатые фразы из произведений писателей, детских стихов и песен, популярных композиций, фильмов и просто строчки из "народа".

К примеру:

  • "Тварь ли я дрожащая или право имею" – знаменитая фраза Раскольникова из романа Достоевского "Преступление и наказание";
  • "У вас продается славянский шкаф?" – пароль, которым обмениваются герои фильма "Подвиг разведчика";
  • "Кто мы и откуда, откуда?", – строчка из песни "Бумбокса" – "Вахтерам".

Самая последняя фраза, которую произносит Оксимирон: "Кто убил Марка?" – это отсылка к треку "Башня из слоновой кости" из альбома "Горгород", где Марк, о котором мы писали выше, был застрелен.

Марк, как многие уже поняли, это и есть сам Оксимирон, который теперь, похоже, не будет прятаться за метафорами и аллегориями.

"Сцена" после титров

Фанаты Marvel знают – после титров всегда нужно ждать дополнительную сцену, как некий бонус к самой киноленте. Не все поклонники могли заметить, что в самом конце клипа Оксимирон добавил...обложку нового альбома!

То, что написано на обложке, уже смогли расшифровать – пластинка получила название "Смутное время". Релиз ожидается 5 ноября!

Фото: кадр из клипа Оксимирона

Что ответил Жиган?

В своем Instagram-аккаунте на трек Окисимирона уже успел отреагировать Рома Жиган. Он назвал релиз рэпера "пафосным" и заявил, что Оксимирон рассказал о том, что "и так все давно уже знали".

Старый, я сдержал свое слово, которое дал тебе 10 лет назад, и ты понимаешь, о чем я говорю, ты сам решил заговорить об этом! – написал Жиган.

Скриншот: Instagram

В комментариях Жигану ответили: "Знают то все, но как это его грызло – не знали".

Многие фанаты в шоке и в восторге одновременно! Сейчас в комментариях Окисимирону шлют поздравления его коллеги и поклонники, которые с нетерпением ждут релиз нового альбома.

К слову, не только Оксимирон удивил своим возвращением. Адель впервые за шесть лет выпустила клип и он побил мировой рекорд. И скоро она презентует альбом!

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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