Сравнивают с воздушной тревогой и приглашают на свидание: приезд Джоли в Украину разлетелся на мемы

Чувство юмора у украинцев точно не отнять! Приезд голливудской звезды во Львов стал поводом для множества мемов с ее участием

Приезд Анджелины Джоли в Украину разлетелся на мемы / Фото: Скриншот из видео

Многие украинские поклонники выразили свою благодарность Анджелине Джоли за ее поддержку Украины в период войны, ну а приезд звезды во Львов и вовсе произвел фурор в Сети.

Видео из львовской кофейни, куда актриса заглянула на кофе, разлетелся среди пользователей соцсетей со скоростью света. После него парни из всех уголков страны бросились приглашать Анджелину на свидание.

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Креативные украинцы буквально за несколько часов наделали десятки мемов с Джоли. Правда, в них оказался еще один главный герой – мальчик, который сидел в кафе. Парень так увлекся своим телефоном, что даже не заметил, как мимо него прошла голливудская звезда. Хотя теперь после такого количестве картинок с его лицом, он тоже смело может раздавать автографы.

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Анджелину сравнили и с воздушной тревогой, и показали насущные проблемы украинских волонтеров...все, что сегодня актуально для нашего народа.

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Без приколов про ленд-лиз, который США одобрила для Украины накануне, тоже не обошлось. Может быть Джо Байден правда не так слышал? :)

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Подключился к всеобщей волне юмора и наш "успокоитель" Алексей Арестович. Пообещал, что скоро увидим и Бреда Питта!

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Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Она помогает беженцам из разных уголков планеты. Ранее актриса навестила украинских онкобольных детей в Риме.