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Стало известно, где похоронят Юрия Шатунова. Спойлер – не в Германии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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24 июня, 15:46
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23 июня ушел из жизни 48-летний солист "Ласкового мая". Директор певца рассказал, как и где пройдет церемония прощания. Но приедет ли семья Шатунова. Подробности в материале
РосСМИ сообщают, что гражданская панихида пройдет в воскресенье, 26 июня
РосСМИ сообщают, что гражданская панихида пройдет в воскресенье, 26 июня / Фото: Pinterest

Поклонники "Ласкового мая" до сих пор не могут поверить, что их кумира больше нет. Юрий Шатунов умер по дороге в больницу 23 июня. Причина смерти артиста – трансмуральный инфаркт миокарда (это одна из самых тяжелых форм некроза кардиальной мышцы, когда поражаются все ткани сердца).

Директор Шатунова Аркадий Куряшов рассказал изданию Starhit, что артист никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому эта смерть стала неожиданностью для всех.

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Юра никогда не жаловался на здоровье, на сердце, у него не было никаких проблем. В компании друзей ему внезапно стало плохо, прошептал: "Что-то запекло в груди". Те немедленно отреагировали, начали звонить врачам, повезли в больницу, – рассказал о последних часах жизни Шатунова его директор.

Несмотря на то, что уже долгое время Юрий Шатунов жил с семьей в Германии, похоронят его в России. Как объяснил директор артиста, жена певца Светлана, сын Деннис и дочь Эстелла уже вылетели в Москву.

Артист с женой и детьми
Артист с женой и детьми

Жена и дети сейчас находятся по пути в Москву, скоро будут. Он собирался лететь к ним на днях. Похоронен Юра, конечно, будет в столице. Где – решаем, сообщим. Сейчас занимаемся организацией прощания, – добавил Аркадий.

РосСМИ предполагают, что Юру Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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Источник, приближенный к окружению Шатунова, рассказал, что тело артиста кремируют, а прах похоронят в присутствии близких.

Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня, – сообщило источник.

Кратко о семье артиста

В 2007 году Юрий Шатунов женился на юристке Светлане. Свадьба состоялась в Германии. В 2006 году у пары родился сын Деннис, а в 2013 – дочь Эстелла.

Напомним, недавно вдова одного из музыкантов "Ласкового мая" рассказала о проклятии, которое сгубило Юрия Шатунова и других участников группы.

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Раньше мы писали, что молодой фаворит Любови Успенской умер во сне. Певица не может прийти в себя от горя.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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