Стало известно, почему герцогов Сассекских не позвали на свадьбу Бекхэмов в США

Инсайдеры узнали, почему Меган Маркл и принц Гарри пропустили главное гламурное мероприятие этого месяца в США

Интересно, как герцоги восприняли новость / Фото: Getty Images, British Vogue

Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц – одна из самых обсуждаемых тем этой недели в мире шоу-бизнеса. В дополнение к событию также обсуждают гостей на торжественном мероприятии во Флориде. По оценкам экспертов, свадьба обошлась в три миллиона фунтов стерлингов. Многие ожидали увидеть там членов королевской семьи, но их не было.

Как сообщает издание Mirror, не зря на свадьбе Бруклина Бекхэма не было Меган Маркл и принца Гарри, хотя свадьба состоялась в США. Дело в том, что герцогов Сассекских не звали! При этом на свадьбе Меган и Гарри чета Бекхэмов была.

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Многие задаются вопросом, что же стало причиной. Оказывается, Дэвид и Виктория Бекхэм включили в список приглашенных на свадьбу их старшего сына только герцогов Кембриджских. И чтобы не создавать неловкое положение, герцогов Сассекских не звали.

И так как Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогли прибыть на торжество, в итоге никто из первых пар королевской семьи Великобритании на свадьбе Бруклина и Николы не присутствовал. Сообщается, что герцоги Кембриджские получили личное письмо от знаменитой британской пары, но отклонили его, отправив молодоженам поздравление и наилучшие пожелания.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Скажется ли как-то эта ситуация на отношениях Сассексов и Бекхэмов, неизвестно, но инсайдеры уже называют эту ситуацию "пренебрежением", ведь сами Бекхэмы присутствовали на церемонии венчания Меган и Гарри в 2018 году.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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