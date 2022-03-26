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Стало стыдно? Этери Тутберидзе удалила из Instagram фото с Путиным и российским флагом

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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26 марта, 22:59
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Известный российский тренер подчистила свои соцсети, что не осталось незамеченным ее подписчиками
Этери Тутберидзе в центре внимания
Этери Тутберидзе в центре внимания / Фото: открытые источники

Похоже, система рушится. Никто в мире не хочет иметь дело с русскими из-за их нападения на Украину. Уже сейчас стыдно иметь русский паспорт, и дальше будет только хуже. И, похоже, ряд людей если не прозревает в связи с происходящим, то не хотят иметь с этим кровавым режимом ничего общего. Мы не знаем настоящей мотивации, но Этери Тутберидзе уже сделала шаг назад и удалила из инстаграм фото с Путиным и даже российский флаг.

Для справки:

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Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта, тренер высшей категории. Она готовила спортсменок: Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, Камилу Валиеву и других.

И на днях пользователи заметили, что она удалила из своих соцсетей фотографию с Путиным, где она поздравляла его с днем рождения и благодарила за поддержку российского спорта. Также в ее инстаграм теперь нет фото с российскими флагами. Но они остались в истории интернет-поисковиков.

скриншот из инстаграм Этери Тутберидзе

Этот факт активно обсуждают в Сети. Тутберидзе за это осуждают и говорят, что причиной поступка может быть тот факт, что у нее есть недвижимость в США, а у ее дочери Дианы Дэвис — американское гражданство.

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По другим версия, ей просто стыдно за действия кровавого режима и нации, которая безумство Путина в Украине поддерживает.

Истинную причину поступка Этери Тутберидзе публика не знает, но мы не сомневаемся, что вскоре очень многие начнут открещиваться от любой связи с российской властью, как это было при развенчании культа Сталина. И мы этого очень скоро увидим.

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К слову, Россия последние несколько недель уже чувствует влияние санкций за нападение на Украину:

Отметим, что самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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