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Тошнота, головокружение, головные боли: Стас Пьеха о здоровье сына после выписки из больницы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 15:09
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Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Недавно мальчика выписали из больницы. Стас Пьеха рассказал, как сейчас себя чувствует Петя
Стаса Пьеха рассказал о состоянии здоровья Пети сейчас
Стаса Пьеха рассказал о состоянии здоровья Пети сейчас / Фото: instagram.com/wolfieha

С момента избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи, Пети, прошло несколько недель, мальчик уже находится дома. Однако проблемы со здоровьем у сына певца еще есть.

Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало, – рассказал Стас Пьеха изданию Teleprogramma.pro

Как отметил певец, его сын сейчас находится дома с мамой. Мальчик проходит реабилитацию – и физическую, и психологическую.

Стас Пьеха рассказал о здоровье сына
Стас Пьеха рассказал о здоровье сына / Фото: instagram.com/wolfieha

Как напали на сына Стаса Пьехи?

Экс-супруга Стаса Пьехи, Наталия, их сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети из разных семейств подружились, однако это не понравилось Владиславе Безбородовой: она потребовала, чтобы Петя не общался с ее детьми.

Сын Стаса Пьехи обиделся и решил по-детски повредничать – он воткнул карандаш в надувной бассейн. Когда Ирина Безбородова обнаружила это, то схватила мальчика за руку и швырнула на землю. На его крики прибежала бабушка, на которую в итоге тоже обрушился шквал ударов и обзывательств. Остановить все помог брат экс-супруги Стаса Пьехи.

Мама Пети вызвала полицию, однако Владислава Безбородова продолжала оскорблять всех присутствующих. В итоге нападавшая и вовсе заявила, что стала жертвой и якобы получила перелом позвоночника.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Ранее Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, посвященных избиению его 7-летнего сына.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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