Тошнота, головокружение, головные боли: Стас Пьеха о здоровье сына после выписки из больницы

Сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки. Недавно мальчика выписали из больницы. Стас Пьеха рассказал, как сейчас себя чувствует Петя

Стаса Пьеха рассказал о состоянии здоровья Пети сейчас / Фото: instagram.com/wolfieha

С момента избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи, Пети, прошло несколько недель, мальчик уже находится дома. Однако проблемы со здоровьем у сына певца еще есть.

Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало, – рассказал Стас Пьеха изданию Teleprogramma.pro

Как отметил певец, его сын сейчас находится дома с мамой. Мальчик проходит реабилитацию – и физическую, и психологическую.

Стас Пьеха рассказал о здоровье сына / Фото: instagram.com/wolfieha

Как напали на сына Стаса Пьехи?

Экс-супруга Стаса Пьехи, Наталия, их сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети из разных семейств подружились, однако это не понравилось Владиславе Безбородовой: она потребовала, чтобы Петя не общался с ее детьми.

Сын Стаса Пьехи обиделся и решил по-детски повредничать – он воткнул карандаш в надувной бассейн. Когда Ирина Безбородова обнаружила это, то схватила мальчика за руку и швырнула на землю. На его крики прибежала бабушка, на которую в итоге тоже обрушился шквал ударов и обзывательств. Остановить все помог брат экс-супруги Стаса Пьехи.

Мама Пети вызвала полицию, однако Владислава Безбородова продолжала оскорблять всех присутствующих. В итоге нападавшая и вовсе заявила, что стала жертвой и якобы получила перелом позвоночника.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Ранее Стас Пьеха отказался от участия в ток-шоу, посвященных избиению его 7-летнего сына.