Стивен Кинг отказался сотрудничать с российскими издательствами в поддержку Украины

Война России с Украиной несет серьезные последствия для российских деятелей искусства, фактически во всем мире они становятся изгоями, с которыми никто не хочет сотрудничать. Ранее мировое киносообщество призвали бойкотировать РФ, а сейчас от совместной работы отказался писатель Стивен Кинг.
Несмотря на то, что несколько лет Король ужасов был самым издаваемым писателем в России, он решил прекратить печатать и продавать свои книги в стране-агрессоре.
Писатель репостнул в своем Twitter-аккаунте пост своего коллеги канадского писателя Линвуда Барклея.
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Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пук в бурю, но я не продлеваю свои контракты на книги на русском, – написал Барклей.
Кинг добавил: "Я тоже".
Это дало понять, что российские читатели могут рассчитывать только на то, что в их книжных магазинах уже успели продать.
Как известно, сейчас американский писатель активно поддерживает украинцев. Вместе с другими мировыми звездами Кинг стал на защиту интересов Украины.
Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.
- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию Путина.
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- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
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- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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