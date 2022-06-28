Стивен Кинг прокомментировал обстрел ТЦ в Кременчуге

Король ужасов шокирован безжалостностью и цинизмом российских оккупантов. Писатель не стал молчать про террористический акт рашистов

Стивен Кинг прокомментировал террористический акт рашистов в Кременчуге / Фото: Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Стивен Кинг выразил свою солидарность с народом Украины. Американский писатель одним из первых иностранных звезд призвал мир остановить Путина.

Шокировал короля ужасов и вчерашний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Кинг не стал молчать и в своем Twitter-аккаунте напомнил всем, что поступки армии РФ – это террористический акт.

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Скриншот – twitter.com/StephenKing

Российские удары по украинским гражданским объектам – это, по сути, террористические атаки. Слава Украине! – заявил писатель.

Стоит отметить, что Стивен Кинг активно поддерживает украинский народ в борьбе с российскими оккупантами. В своих социальных сетях писатель регулярно публикует посты в поддержку Украины, также он отказался от сотрудничества с российскими печатными изданиями, выпускающие его книги.

Обстрел ТЦ в Кременчуге

Напомним, что 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В этот момент в здании находились сотни мирных жителей. В результате атаки рашистов погибло 18 посетителей, 59 человек получили ранения, 25 человек госпитализированы. Также сообщается о 21 пропавшем без вести. До сих пор на месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб.

Ранее сайт "Сегодня" показал, как украинские знаменитости отреагировали на трагедию в Кременчуге.