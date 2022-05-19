Сторонница Путина Надежда Бабкина наехала на Аллу Пугачеву

Рашистка Надежда Бабкина сочла нужным высказать в адрес Аллы Пугачевой, которая покинула Россию и выступила против войны в Украине

Надежда Бабкина высказалась об отъезде Аллы Пугачевой / Фото: Скриншот из видео

После своего отъезда в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин столкнулись с волной хейта от сторонников Путина и его диктаторской пропаганды.

Присоединилась к лаю озлобленных собак певица Надежда Бабкина. Она решила ставить свои пять копеек критики в адрес коллеги за то, что та покинула РФ. В одном из интервью Бабкина заявила, что Пугачева "плюнула" в страну из-за границы.

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Я не знаю, как можно, получив от страны, в которой ты родился, воспитывался, зарабатывал бешенные деньги, потом взять и плюнуть из-за границы. Так не должно быть. Тогда начинаешь рассуждать, как это формировалось. Что впереди, одни деньги что ли?...Это же так мелко, – высказалась в сторону Пугачевой путинистка.

Хотя кому как не пропагандистке Бабкиной рассуждать о том, какие деньги можно заработать за поддержку чьего-то политического режима. Народница заработала себе на жизнь не только песнями да плясками на сцене с "Валенками", но и в стенах Думы, где принимаются кровавые рашистские законы.

Кстати, совсем недавно Андрей Макаревич засветился в компании Аллы Пугачевой и Борис Гребенщиков. Не исключено, что звезды встретились в Израиле. Однако недавно примадонна сообщила, что все же планирует вернуться в Россию через некоторое время.