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Страдающей афазией Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел на публику

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 13:52
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Из-за прогрессирующей болезни Брюс Уиллис редко появляется на публике, но папарацци все же удалось застать звезду боевиков на прогулке с друзьями
Впервые за долгое время Брюс Уиллис вышел на публику
Впервые за долгое время Брюс Уиллис вышел на публику / Фото: Page Six

После новостей о том, что у Брюса Уиллиса диагностировали афазию, актер не только завершил свою карьеру в кино, но и стал реже появляться на публике.

Редкие выходы "крепкого орешка" на улицу теперь не остаются без внимания папарацци и поклонников. Так, на днях Уиллиса заметили во время прогулки.

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Брюс Уиллис был замечен на прогулке с друзьями в Малибу
Брюс Уиллис был замечен на прогулке с друзьями в Малибу / Фото: Page Six

67-летний голливудский актер прогуливался по улицам Малибу, штат Калифорния, со своими друзьями, а после заглянул на обед в один из местных ресторанов.

Звезда "Крепкого орешка" вышел на прогулку
Звезда "Крепкого орешка" вышел на прогулку / Фото: Page Six

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Судя по фотографиям, пока Уиллис чувствует себя довольно неплохо. Однако, как стало известно, болезнь быстро прогрессирует и у звезды кино уже возникают некоторые сложности с памятью и речью.

Несмотря на то, что сейчас Брюсу все сложнее поддерживать общение, он не остается один и постоянно находится в кругу друзей и родных. Также, как стало известно ранее, у актера появился личный помощник.

Огромную поддержку звезде Голливуда оказывает его семья, а также бывшая супруга Деми Мур, с которой актер остался в дружеских отношениях. А недавно 10-летняя дочь Брюса Уиллиса Мейбел Рэй сфотографировала родителей во время семейной прогулки – получились очень трогательные семейные кадры.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

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