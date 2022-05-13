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Страсть от санмаринца и крик души из Сербии: ТОП-выступлений второго полуфинала Евровидение-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 мая, 01:32
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Зрители уже увидели выступления всех участников второго полуфинала и выбрали новых крашей! Кто эти фавориты – читайте в нашем материале
Самые яркие выступления второго полуфинала "Евровидение-2022"
Самые яркие выступления второго полуфинала "Евровидение-2022" / Фото: eurovision.tv

Вот и завершились полуфинальные поединки "Евровидения-2022" по итогам которых, в гранд-финал прошли представители 20-ти стран. Традиционно место в финале автоматически получают конкурсанты той страны, которая организует мероприятие, а также представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Но пока финал не наступил, зрители уже успели выбрать своих любимчиков. Мы уже рассказывали о крашей первого полуфинала, теперь настал черед второй части. Отметим, что не все победители зрителей смогли получить счастливый билет в следующий тур.

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ТОП-5 ярких номеров второго полуфинала "Евровидение-2022" – читайте в материале сайта "Сегодня".

Акилле Лауро – Stripper (Сан-Марино)

31-летний итальянский певец Achille Lauro, представлявший Сан-Марино, не смог пройти в финал. Однако он точно покорил зрителей своей дикой энергетикой. Более того, его look – полупрозрачный комбинезон в стразах, каблуки и яркий мейк – точно не забудут. В конце номера конкурсант оседлал быка и поцеловал гитариста :)

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Sheldon Riley – Not The Same (Австралия)

Австралийский певец вышел на сцену в белом наряде с длиннющим шлейфом в перьях. Впрочем, конкурсант, наверное, больше всего запомнится еврофанам своим необычным головным убором – короной с вуалью из бриллиантов!

Konstrakta – In Corpore Sano (Сербия)

Мало кто понял сатирический перформанс певицы. Но, как известно, песня девушки имеет особый посыл – ее брат умер от того, что у него не было страхового полиса и он не получил медицинской помощи. Артистка пела о том, как важно всем вовремя и бесплатно получать консультации медиков, также она раскритиковала сербское министерство здравоохранения.

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The Rasmus – Jezebel (Финляндия)

Ну и куда же без легендарных рок-звезд, чей хит In the Shadows до сих пор у всех на слуху. The Rasmus выступает на профессиональной сцене с 1994 года, но решил сейчас покорить "Евровидение" драйвовым треком, название которого на украинском означает – "Развратная женщина".

Ochman – River (Польша)

Певца уже прозвали "польским Тимберлейком" или "Джеймсом Бондом". Вероятно, ряд фанаток уже пополнился у этого парня. Кстати, букмекеры прогнозируют певцу 6-е место в финале!

Напомним, ранее Alina Pash попросила Kalush Orchestra рассказать о военных в Азовстали на "Евровидении-2022".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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