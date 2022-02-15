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Суда о сексуальном насилии не будет: принц Эндрю решил вопрос с Вирджинией Джуффре крупной суммой денег

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 21:30
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Появилась свежая информация касательно дела принца Эндрю, которого обвиняли в сексуальном насилии. Судя по всему, дело до судебных разбирательств не дойдет
Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре достигли мирового соглашения
Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре достигли мирового соглашения / Фото: Getty Images, открытые источники

Как сообщает The New York Times, принцу Эндрю удалось урегулировать судебные разбирательства. Стало известно, что Вирджиния Джуффре, обвинявшая сына королевы в насилии, согласилась на денежную компенсацию.

Журналистам удалось узнать, что сторонам конфликта удалось прийти к мировому соглашению. Так, из судебных документов следует, что принц пообещал выплатить женщине внушительную компенсацию, сумма которой пока что неизвестна. В частности – благотворительной организации Джуффре, поддерживающей права жертв секс-торговли).

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Также указано, что принц никогда не собирался очернить личность Джуффре и признает, что она стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных нападок.

Судя по новостям, сыну королевы также предстоит публично извиниться. В планах у принца Эндрю также участие в борьбе с торговлей людьми, которых используют в целях сексуальной эксплуатации.

Принц Эндрю с Эпштейном
Принц Эндрю с Эпштейном / Фото: Getty Images

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Коротко об обвинениях принцу Эндрю

Вирджиния Джуффре предъявляла принцу Эндрю обвинения в неоднократном сексуальном насилии. На тот момент ей было 17 лет и она была заложницей миллионера Джеффри Эпштейна, с которым сын королевы очень тесно общался. По словам Джуффре, Эпштейн, который покончил с собой в тюрьме, заставлял ее исполнять его эротические фантазии и вступать в личные отношения с именитыми друзьями, среди которых был и принц Эндрю.

Впервые Вирджиния Джуффре о пережитом рассказала еще в 2000-х, но тогда ее игнорировали, и лишь несколько лет назад она снова подала суд.

Сам же принц Эндрю ранее категорически отрицал, что вступал в сексуальный контакт с Вирджинией, и даже говорил, что не знаком с девушкой, правда, фото доказывают обратное.

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В Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю
В Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю / Фото: Getty Images

После скандала принц потерял свои военные звания, королева сказала, что он больше не будет представлять ее интересы и королевской семьи.

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме.

К слову, на этой неделе также обсуждают тот факт, что герцогов Сассекских не пустят на балкон дворца на будущей коронации принца Чарльза.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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