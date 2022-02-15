Суда о сексуальном насилии не будет: принц Эндрю решил вопрос с Вирджинией Джуффре крупной суммой денег

Появилась свежая информация касательно дела принца Эндрю, которого обвиняли в сексуальном насилии. Судя по всему, дело до судебных разбирательств не дойдет

Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре достигли мирового соглашения / Фото: Getty Images, открытые источники

Как сообщает The New York Times, принцу Эндрю удалось урегулировать судебные разбирательства. Стало известно, что Вирджиния Джуффре, обвинявшая сына королевы в насилии, согласилась на денежную компенсацию.

Журналистам удалось узнать, что сторонам конфликта удалось прийти к мировому соглашению. Так, из судебных документов следует, что принц пообещал выплатить женщине внушительную компенсацию, сумма которой пока что неизвестна. В частности – благотворительной организации Джуффре, поддерживающей права жертв секс-торговли).

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Также указано, что принц никогда не собирался очернить личность Джуффре и признает, что она стала жертвой жестокого обращения и несправедливых публичных нападок.

Судя по новостям, сыну королевы также предстоит публично извиниться. В планах у принца Эндрю также участие в борьбе с торговлей людьми, которых используют в целях сексуальной эксплуатации.

Принц Эндрю с Эпштейном / Фото: Getty Images

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Коротко об обвинениях принцу Эндрю

Вирджиния Джуффре предъявляла принцу Эндрю обвинения в неоднократном сексуальном насилии. На тот момент ей было 17 лет и она была заложницей миллионера Джеффри Эпштейна, с которым сын королевы очень тесно общался. По словам Джуффре, Эпштейн, который покончил с собой в тюрьме, заставлял ее исполнять его эротические фантазии и вступать в личные отношения с именитыми друзьями, среди которых был и принц Эндрю.

Впервые Вирджиния Джуффре о пережитом рассказала еще в 2000-х, но тогда ее игнорировали, и лишь несколько лет назад она снова подала суд.

Сам же принц Эндрю ранее категорически отрицал, что вступал в сексуальный контакт с Вирджинией, и даже говорил, что не знаком с девушкой, правда, фото доказывают обратное.

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В Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю / Фото: Getty Images

После скандала принц потерял свои военные звания, королева сказала, что он больше не будет представлять ее интересы и королевской семьи.

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К слову, на этой неделе также обсуждают тот факт, что герцогов Сассекских не пустят на балкон дворца на будущей коронации принца Чарльза.