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Супермодель Линда Евангелиста впервые показала изуродованное пластикой тело

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 17:26
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Долгое время канадская супермодель, пострадавшая после неудачной пластической операции, скрывалась от глаз общественности и камер папарацци. Впервые за несколько лет топ-модель решилась на интервью
Линда Евангелиста до и после пластики
Линда Евангелиста до и после пластики

Линда Евангелиста знакома всем, как одна из самых успешных моделей во всем мире. Она была невероятно красива и невероятно востребована в модной индустрии.

Один выход Линды на мероприятии мог обойтись организаторам в огромную сумму, а именитые бренды мечтали сделать ее лицом своей кампании.

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Жизнь Евангелисты разрушила пластическая хирургия, а именно процедура по удалению лишнего жира CoolSculpting, которую она сделала в 2015-м. Неудачная бьюти-процедура сделала знаменитость затворницей.

Впервые за много лет Евангелиста решилась на откровенное интервью в журнале People, где показала, как выглядит сейчас.

Линда Евангелиста для People
Линда Евангелиста для People

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Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться, – заявила в интервью Линда.

Как рассказала модель, спустя три месяца после процедуры те участки тела, которые должны были стать меньше, вдруг опухли и стали затвердевать.

Процедура для похудения изуродовала модель
Процедура для похудения изуродовала модель

Долгое время Линда не хотела обращаться к врачу, а пыталась исправить ситуацию своими силами. Все попытки были тщетны, и модель едва не довела себя до сумасшествия.

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Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума,

В 2016 году медики поставили Линде диагноз – парадоксальная жировая гиперплазия. Такое заболевание случается менее чем у 1% пациентов после подобных процедур. К сожалению, исправить последствия вмешательства никак нельзя.

После операции Линда чуть не сошла с ума
После операции Линда чуть не сошла с ума

После Линда сделала еще две операции, но они не помогли. По словам модели, операция полностью изменила ее походку, осанку и сделала абсолютно другим человеком.

Я всегда знала, что состарюсь. И я знаю, что есть вещи, через которые проходит тело. Но я просто не думала, что буду так выглядеть. Я не узнаю себя физически, и я больше не узнаю себя как личность. Она исчезла, – призналась Евангелиста.

Как стало известно, в сентябре 2021 года Евангелиста подала иск против материнской компании CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. и потребовала возместить ей 50 миллионов долларов ущерба.

Евангелиста будет судиться с клиникой после неудачной пластики
Евангелиста будет судиться с клиникой после неудачной пластики

Ранее стало известно, как выглядела дочь актрисы Анастасии Заворотнюк до пластической операции.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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