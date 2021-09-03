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Супруг Наташи Королевой удивил Сеть подарком для Игоря Крутого (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
3 сентября, 14:59
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Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, занялся творчеством и начал писать картины. В Сети обсуждают новую работу мужа Наташи Королевой
Тарзан написал портрет Игоря Крутого
Тарзан написал портрет Игоря Крутого / Фото: instagram.com/tarzan___official

У себя в Instagram муж Наташи Королевой уже не раз показывал портреты, которые он написал для своих близких. Теперь же Сергей решил сделать подарок для Игоря Крутого. Тарзан написал портрет известного композитора.

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Свою новую работу муж Наташи Королевой опубликовал у себя в соцсетях. Видео, на котором можно рассмотреть портрет Игоря Крутого, он сопроводил той самой песней Михаила Шуфутинского про 3 сентября. Таким образом Сергей решил не отставать от трендов и добавил главный хит этого дня в свою ленту, ну и поблагодарил Игоря Крутого и Игоря Николаева за песню.

С праздником 3 сентября,Маэстро! – подписал публикацию Тарзан.

Подписчики не скрывали восторга от новой работы Тарзана. В комментариях удивляются, почему так много лет Сергей Глушко не показывал картины, которые он пишет.

  • "Как же красиво и точно передан взгляд маэстро. Вы прирожденный портретист. Это удача и ваш талант. Успехов вам на творческом пути"
  • "Шедевр, слов нет. Талант"
  • "Браво, вы такой талантище"
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Какие подарки получают звезды – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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