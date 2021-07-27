Супруга младшей сестры Бритни Спирс подловили за просмотром ее фото. Там есть и обнаженка

Поклонники заметили неловкую деталь в соцсети Джейми Линн Спирс, которая не особо поддерживает свою сестру, Бритни Спирс, в борьбе за свободу от опекунства оцта

Джейми Линн Спирс и ее супруг Джейми Уотсон / Фото: instagram.com/jamielynnspears

Армия поклонников американской певицы Бритни Спирс, которая на днях обнажила грудь в Instagram, поймала с поличным супруга ее сестры, Джейми Линн Спирс. Пока та делала селфи в зеркале, ее супруг Джейми Уотсон сидел в телефоне и просматривал Instagram самой Бритни. Более того, изображение, на которое он смотрел, можно трактовать весьма двусмысленно.

В Instagram-аккаунте младшей сестры Бритни, Джейми Линн Спирс появилась серия фото, сделанных во время ее отдыха с семьей. На одном из кадров она позирует в купальнике, а рядом сидит ее супруг Джейми Уотсон и просматривает ленту в соцсети. Если внимательно присмотреться, то становится очевидным, на какое фото он смотрит. Это недавний пост Бритни Спирс – певица сделала фото книжной страницы.

оброта. Вы знаете, что меня действительно заводит? Что я считаю невероятно сексуальным? Доброта, – написано на странице.

Самые внимательные пользователи заметили, что сейчас это фото с книгой находится между двумя другими откровенными снимками в аккаунте Бритни. Неловким моментом является и сам факт того, что Джейми Линн Спирс с супругом так внимательно смотрят на то, что постит Бритни, что это даже попадает в кадр.

Супруг Джейми Линн Спирс смотрел фото ее сестры / Фото: instagram.com/britneyspears

Что известно о конфликте Бритни Спирс с сестрой?

У Бритни Спирс и Джейми Линн Спирс действительно непростые отношения. Недавно Бритни назвала сестру "подлой зад**цей" за то, что та выступила с ее песней на одном мероприятии. Сама же Бритни Спирс не может заниматься карьерой и вести концертную деятельность, так как с 2008 года находится под опекунством отца. Джеймс полностью ее контролирует и принимает решения по поводу ее финансов, медицины, личной жизни и даже таких базовых вещей, как покупка кофе. В свою очередь за опекунство он получает годовое пособие.

Небезызвестно, что у Бритни Спирс за годы ее работы накопилось многомиллионное состояние, которое может представлять интерес для ее родственников. На данный момент Бритни продолжает бороться за свободу.

Почему экс-супруг Бритни Спирс был недавно арестован – узнайте в видео:

Ранее в СМИ появилась информация, будто Бритни Спирс помолвилась с Сэмом Асгари, несмотря на запрет ее отца выходить замуж без его разрешения.